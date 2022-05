La Warner Bros ha pubblicato il trailer del film Don’t Worry Darling, diretto da Oliva Wilde e in uscita nelle sale tra la fine dell’estate e il prossimo autunno. Don’t Worry Darling è un thriller che trasmette suspense e che racconta di un mistero che coinvolge una coppia sposata.

Nel film, tra i protagonisti troviamo, Harry Styles e Florence Pugh che interpretano Jack e Alice, marito e moglie alle prese con un mistero. Alice è una giovane casalinga degli anni ’50, che vive in una comunità idilliaca insieme al marito Jack. Mentre tutto sembra andare per il verso giusto, Alice inizia a nutrire qualche perplessità sulla sua vita nella città. Nessuna delle altre donne della comunità, tra cui la stessa Olivia Wilde, sembra però avere gli stessi dubbi e presto diventa chiaro che in quel posto ci sia qualcosa non vada.

Nel cast di Don’t Worry Darling troviamo, oltre alla coppia protagonista, anche Olivia Wilde e Chris Pine che interpreta il carismatico leader della comunità. Poi ci saranno anche Gemma Chan e KiKi Layne che interpretano le altre casalinghe che vivono nella comunità.

Olivia ha paragonato Don’t Worry Darling a Inception, The Matrix e The Truman Show e questo non fa che aumentare la curiosità sul suo secondo film da regista, dopo l’eccellente pellicola d’esordio, “La rivincita delle sfigate” del 2019.

Spiegazione del trailer di “Don’t Worry Darling” con Harry Styles e Florance Pugh

Il trailer di Don’t Worry Darling si apre con l’incontro tra Alice e Jack.

La coppia si sposa e va a vivere in una comunità dove tutto sembra bello e perfetto. A un certo punto tra di loro si comincia a parlare e discutere di un certo progetto segreto, denominato Victory, di cui però nessuno sembra sapere nulla.

Alice allora, insospettita da alcuni atteggiamenti strani da parte del marito e degli altri uomini cerca di indagare per scoprire cosa si nasconde dietro alla comunità e al progetto segreto. Rischia di passare per pazza pur di scoprire la verità, ma quanto sarà disposta a perdere per far emergere ciò che sta realmente accadendo in questo paradiso?

l trailer è ricco di adrenalina e riesce a trasmettere curiosità nello spettatore anche grazie alle varie scene mostrate.

Per scoprire di più bisognerà aspettare Settembre 2022 quando il film uscirà nelle sale cinematografiche e successivamente arriverà su HBO Max.

E tu, hai già visto il trailer d “Don’t Worry Darling” con Harry Styles e Florence Pugh? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!