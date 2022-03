L’attesa è quasi finita per i fan di Bridgerton.

Oggi Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione della serie drammatica prodotta da Shonda Rhimes, che tornerà sulla piattaforma di streaming il 25 marzo.

Seguendo la struttura dei romanzi scritti dall’autrice Julia Quinn, la seconda stagione si concentrerà sul viaggio del fratello maggiore Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) nella sua ricerca dell’amore.

Nel trailer, i fan della serie possono dare un’occhiata ai tentativi di Anthony di trovare una moglie adatta a lui e in grado di onorare il suo cognome.

“È solo per il più grande amore della mia famiglia che devo scegliere una moglie con la testa e non con il… cuore”, dice.

Anthony inizia a corteggiare la nuova arrivata Edwina Sharma (Charithra Chandran), ma si ritrova a dover dimostrare le sue intenzioni a sua sorella maggiore, Kate Sharma (Simone Ashley). Tuttavia, mentre i due si scontrano, Anthony si ritrova in un triangolo amoroso dopo che lui e Kate si sono avvicinati.

“Il mio onore è appeso a un filo che diventa sempre più precario in ogni momento in tua presenza”, dice Anthony a Kate.

“Cosa succede quando il dovere è in conflitto con il vero desiderio del cuore”, dice Lady Whistledown nella narrazione di Julie Andrews.

Bridgerton è stato un enorme successo per Netflix e aveva il record di visualizzazioni al debutto sulla piattaforma di streaming, prima dell’uscita di Squid Game. La prima stagione, presentata in anteprima a dicembre 2020, ha raccontato la storia d’amore in erba tra Daphne e il duca Simon Basset (Regé-Jean Page).

La seconda stagione di Bridgerton debutterà il 25 marzo su Netflix.