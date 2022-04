Netflix ha finalmente diffuso il trailer ufficiale in italiano della prima parte della quarta stagione di Stranger Things. La serie soprannaturale creata dai fratelli Duffer torna sulla piattaforma streaming, dopo una pausa di quasi tre anni, il prossimo 27 Maggio con la prima parte della quarta stagione e il 1° Luglio con i restanti episodi.

La serie di fantascienza, che ha riscontrato un grande successo in tutto il mondo, è ambientata negli anni ’80 e segue le storie di un gruppo di ragazzi che vivono in una piccola città americana dove combattono mostri ultraterreni grazie alla vicinanza con una dimensione alternativa nota come Sottosopra.

Le avventure dei protagonisti di Stranger Things, in questa nuova stagione, riprendono sei mesi dopo la battaglia del centro commerciale Starcourt, che ha portato terrore e distruzione nell’immaginaria cittadina dell’Indiana dove è ambientata la serie.

Per la prima volta, le strade dei protagonisti si separeranno e le difficoltà del liceo non faciliteranno le cose, in questo momento così vulnerabile, emergerà una nuova e terrificante minaccia soprannaturale, che presenta un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente mettere la parola fine agli orrori del Sottosopra.

Spiegazione del trailer di “Stranger Things 4”

Le prime immagini del trailer confermano la partenza per la California di Undici, Will e Joyce, interpretata da Winona Ryder. Hopper invece, si trova bloccato in Russia e Mike insieme agli altri altri ragazzi è tornato a vivere ad Hawkins.

Nel trailer, si vedono nuovi mostri, la presenza incombente di una cospirazione governativa e un misterioso orologio a pendolo che sembra essere il fulcro della nuova stagione. Secondo alcuni, il pendolo, rappresenta una vera e propria macchina del tempo, in grado di far viaggiare i protagonisti, forse per tornare a quando è nato il Sottosopra, in modo da cambiare le cose.

Il trailer emana un’atmosfera tipica degli anni’80, grazie alla colonna sonora di “Separate Ways” dei Journey, resa propriamente spettrale e ai costumi usati nella serie.

E tu, cosa ne pensi della nuova stagione di Strager Things? Dì la tua nei commenti!