La Casa di Carta è una serie tv spagnola ideata da Alex Pina e che ha ottenuto un grandissimo successo dopo che è stata distribuita da Netflix. All’attivo ha cinque parti per un totale di 48 episodi che sono stati in grado di appassionare il pubblico e tenerlo sempre con il fiato sospeso grazie agli avvenimenti che vengono raccontati, ovvero il tentativo di realizzare la più grande rapina della storia alla Zecca Reale di Spagna grazie all’aiuto di otto persone che non hanno nulla da perdere.

Inizialmente era stata trasmessa dall’emittente Antena 3, ma poi ha ottenuto il successo globale grazie a Netflix diventando una delle serie tv più amate di sempre. Per questo c’è stata tristezza ed anche sgomento quando, a dicembre dello scorso anno, sono usciti gli ultimi cinque episodi del capolavoro spagnolo. Tuttavia non è ancora arrivato il momento di dire addio ai personaggi de La Casa di Carta o, per lo meno, non ad uno. Stiamo parlando di Berlino che sarà il protagonista di una serie spin off prequel incentrata sul suo personaggio durante l’epoca d’oro che lo vedeva vivere tra rapine, romanticismo e vita sregolata. Le riprese dello spin off stanno per iniziare, infatti sono attese per il prossimo lunedì 3 ottobre a Parigi. Tuttavia, la capitale francese non farà da cornice a tutta la serie tv, ma solo all’inizio in quanto la storia di Berlino parte proprio da qui per poi spostarsi in Spagna e raccontare la sua età d’oro. Nel frattempo, però, sono stati resi noti i primi rumors che ci rivelano importanti aspetti grazie anche alla conferenza stampa andata in scena a Madrid per annunciare il tutto. Ovviamente a vestire i panni di Berlino sarà sempre Pedro Alonso che, anche durante la conferenza, è stato il protagonista. Lo spin off avrà otto episodi creati da Esther Martinez Lobato e da Alex Pina (colui che ha creato La Casa di Carta) che hanno voluto spiegare come è nata l’idea dello spin off:

“Il personaggio di Berlino è quello con la personalità più frizzante per collocarlo in un altro universo. Ci è piaciuta l’idea di presentare una nuova gang insieme a Berlino in uno stato emotivo completamente diverso”.

Il cast dello spin off su Berlino

Quindi ha tutti i presupposti per essere l’ennesimo successo ed è atteso sul piccolo schermo per il 2023 quando potremo finalmente conoscere la vita di Andrés de Fonollosa prima che diventasse il Berlino conosciuto ne La Casa di Carta e quindi quando non era ancora affetto dalla malattia terminale che lo porterà poi alla morte: un ladro, un gigolò o semplicemente un amante della vita, definitelo come volte. Nel frattempo, è stato reso noto anche il cast ufficiale: Michelle Jenner vestirà i panni di Keila (un’autorità nell’ingegneria elettronica), Tristan Ulloa sarà Damian (professore filantropo e consigliere di Berlino), Begoña Vargas interpreterà Cameron (un kamikaze) ed infine Julio Peña darà vita al personaggio di Roi (uno dei seguaci più fedeli di Berlino). Durante la conferenza stampa, Pedro Alonso ha letto le prime parole della sceneggiatura, per farci immergere in quello che ci aspetterà:

“Ci sono solo dieci cose che possono trasformare una giornata terribile in una meravigliosa. Il primo è l’amore. E per la verità, non era questo il caso. La mia terza moglie mi aveva appena lasciato… La seconda è un bottino di oltre dieci milioni di euro. Ma non era nemmeno questo il caso. Stavamo per mettere a punto una rapina molto più grande, quella di oggi è stata facile. Ma se hai una brutta giornata, puoi finire per mettere in ginocchio un uomo miserabile e mirare alla sua testa”.

È vero, al centro della trama ci saranno le rapine, ma ci sarà anche la possibilità di conoscere Berlino sotto un punto di vista inedito come dal punto di vista sentimentale e della sua vita di tutti i giorni. Ma per chi è portato a pensare che sarà sulla falsa riga di Lupin, Alex Pina assicura che:

“No, non lo sarà”. Berlino è molto diverso da Lupin, e poi lui ha una gang tutta sua”.

E tu cosa ne pensi di questo spin off in arrivo su Berlino? Cosa ti aspetti dal prequel de La Casa di Carta? Ti aspettiamo nei commenti!