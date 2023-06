“Squid game“, la serie thriller-survival sudcoreana approdata su Netflix nel 2021 e apprezzata moltissimo dai telespettatori, divenendo in breve tempo uno dei titoli più visti della piattaforma di streaming, è stata rinnovata per una seconda stagione, che amplierà l’universo narrativo presentato nella prima e vedrà il ritorno di alcuni attori di essa, in primis il protagonista Lee Jung-jae (interprete di Seong Gi-hun) ma anche, oltre a lui, Gong Yoo, Byug-hun e Wi Ha-joon.

Negli scorsi giorni, in occasione dell’evento TUDUM, Netflix ha rilasciato un trailer del cast di Squid game 2, volto a presentarci i nuovi membri che prenderanno parte alla serie, il che però ha fatto storcere il naso ad alcuni fan (e ti pareva che non venissero fuori polemiche).

Approfondiamo meglio questo argomento qui di seguito.

“Squid game” 2, il trailer che ci presenta il cast

Nel trailer condiviso qui sotto, sono quattro i nuovi attori che si uniranno al cast di Squid game 2: stiamo parlando di Yim Si-wan (“Run on“, “Unlocked“), Park Sung-hoon (“The glory“), Yang Dong–geun e Kang Ha-neul.

Nessuna donna, dunque, a quanto sembra, il che ha scatenato le critiche da parte di alcuni spettatori, che sui social si sono lamentati proprio del fatto che non ci fosse alcuna new entry femminile.

Netflix però ha risposto prontamente, affermando come quello pubblicato recentemente rappresentasse soltanto il primo annuncio del cast per Squid game 2, non l’unico e il solo, e che verranno presto condivisi ulteriori dettagli che includeranno anche informazioni circa l’introduzione di personaggi femminili.

Detto fatto: proprio nelle scorse ore, infatti, sono trapelati nuovi dettagli relativi ad un altro gruppo di attori (e questa volta anche attrici) che entrerà in scena durante la seconda stagione delle famosa serie.

Al cast già noto si uniranno dunque i seguenti individui: Park Gyu-young (“Sweet home“, “Celebrity“), Lee David (“The fortress“, “Romance Joe“), Choi Seung-hyun (“Tazza: the hidden card and commitment“), Won Ji-an (“D.P.“), Lee Jin-uk (“Sweet home“), Roh Jae-won (“Ditto“, “Missing you“), Jo Yu-ri (ex membro del gruppo Iz*One), e Kang Ae-sim (“Move to Heaven“).

Qui di seguito potete vederne una foto.

Numerosi nuovi giocatori, per la gioia del pubblico sia maschili che femminili, entreranno a far parte del vasto, strano e pericoloso mondo di “Squid game” in quella che sarà una seconda stagione ricca di mistero, attualmente in produzione e la cui data di uscita è forse (e sottolineiamo forse) prevista per il corso del 2024.

–

Voi che ci dite del cast di Squid game 2? Avete già conosciuto in altre opere qualcuno di questi attori e di queste attrici? Vi piacciono? Fatecelo sapere lasciandoci un commento qui sotto!