Squid Game è un titolo che nell’ultimo periodo chiunque di noi ha sentito nominare almeno una volta. Si tratta di un nuovo lavoro di Netflix, una serie tv composta da nove episodi di origine coreana. Infatti non è disponibile in italiano, ma solo con i sottotitoli. Questo non ha fatto perdere d’animo il pubblico che, anzi, trova ancora più avvincente il fatto di poterla seguire nella lingua originale.

In questi giorni basta fare un giro sui social network per rendersi conto che in molti la stanno seguendo ed il parere è unanime: una bellissima serie tv che tutti consigliano di seguire. Un successo arrivato in modo inaspettato che nessuno si aspettava e che sta dominando le top 10 di Netflix. In Italia, infatti, è salda al primo posto ed è pronta per diventare la serie più vista di sempre sulla piattaforma di streaming. Squid Game parla di un centinaio di individui che, a corto di denaro, decidono di competere in giochi per bambini: il premio è invitante, ma la posta in gioco è mortale. Ovviamente anche in Corea è stata accolta con successo tanto che i server sono andati in tilt proprio perché vi è stato un grande afflusso di telespettatori ed un conseguente aumento del traffico di rete.

I protagonisti di Squid Game

Senza nessun spoiler, possiamo affermare che la prima stagione di Squid Game si è conclusa con diverse domande senza una risposta e, di solito, quando una serie finisce in questo modo ci si aspetta sempre un capitolo successivo, a maggior ragione se diventa un successo mondiale. A questo punto la domanda sorge spontanea: ci sarà Squid Game 2? A rispondere ci pensa Bela Bajaria, capo della Global Tv di Netflix, che afferma:

“Stiamo cercando di capire il momento giusto per Hwang Dong-Hyuk (il creatore della serie) perché ha un film ed altre cose a cui sta lavorando”.

Quindi se da una parte vi è una notizia positiva con Netflix che apre le porte alla seconda stagione, dall’altra vi è una notizia negativa che è quella di dover aspettare non si sa quanto tempo prima di vederla realizzata con Hwang Dong-Hyuk che deve decidere se andare avanti con il suo capolavoro o fermarsi al primo capitolo.

E tu hai già visto Squid Game? Ti piacerebbe vedere anche la seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!