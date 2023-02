Negli anni passati chiunque ha sentito parlare, almeno una volta, del fenomeno di Squid Game. La serie tv sudcoreana scritta e diretta da Hwang Dong Hyuk ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2021 con una prima stagione composta da nove episodi che ha appassionato chiunque lo abbia visto tra pubblico e critica che hanno espresso solo parole positive. Un vero e proprio successo.

Squid Game ci racconta la storia di 456 persone che rischiano la loro vita in un gioco mortale di sopravvivenza che ha in palio circa 33 milioni di euro. Un grandissimo successo che si nota anche con i termini di ascolto che sono arrivati a 111 milioni di visualizzazioni dopo soli 28 giorni dal suo debutto e battendo ogni record. Per questo c’è stata grande felicità quando, nel giugno 2022, è stato reso noto che sarebbe arrivata una seconda stagione di Squid Game. Inutile dirlo, i fan non stanno nella pelle e non vedono l’ora di poter vedere i nuovi episodi, ma purtroppo sarà necessario aspettare ancora un po’. D’altronde si tratta di una serie tv di successo che non può permettersi di sbagliare e deve per forza fare le cose fatte per bene. Ed ora finalmente arrivano delle prime notizie ed a darcele è proprio Lee Jung Jae, colui che veste i panni di Seong Gi Hun in Squid Game, e che durante un’intervista con Ilgan Sports ha rivelato che:

“Le riprese di Squid Game 2 inizieranno questa estate e probabilmente avranno una durata di circa 10 mesi. Anche per la prima stagione abbiamo lavorato circa per 10 mesi, ma con i ritardi causati dal Covid. Dato che la stagione 2 sarà di dimensioni maggiori, probabilmente sarà necessario più tempo per completarla”.

I protagonisti di Squid Game

Manca ancora davvero tanto tempo perché questo significa che le riprese finiranno nel 2024. Poi ci saranno i tempi della post produzione ed il secondo capitolo di Squid Game arriverà quindi tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, a distanza di 3 o 4 anni dalla prima stagione. Questo non è certo un problema perché la curiosità è tanta ed il tempo che passa non fa che aumentarla. Per quanto riguarda, invece, ciò che dobbiamo aspettarci da Squid Game 2, purtroppo Lee Jung Jae rivela che gli è stato chiesto di non rivelare troppo. Nonostante questo, ha raccontato che Lee Byung Hun, l’attore che ha vestito i panni di Front Man, avrà un ruolo importante:

“Come tutti abbiamo avuto modo di vedere alla fine della prima stagione, la trama principale della seconda stagione sarà la vendetta e la figura chiave che controllava il funzionamento dei giochi nella prima stagione era lee Byung Hun, quindi sembra che noi due saremo le figure centrali di questa prossima storia”.

Nel frattempo, mentre aspettiamo la seconda stagione di Squid Game, ci godiamo le novità come il reality show su Squid Game che sta facendo parlare dopo che diversi partecipanti hanno rivelato come le riprese siano state disumane.

E tu hai visto Squid Game? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!