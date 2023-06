“Squid game“, la serie thriller-survival sudcoreana approdata su Netflix nel 2021 e apprezzata moltissimo dai telespettatori, divenendo in breve tempo uno dei titoli più visti della piattaforma di streaming, è stata rinnovata per una seconda stagione, che amplierà l’universo narrativo presentato nella prima e vedrà il ritorno di alcuni attori di essa, in primis il protagonista Lee Jung-jae (interprete di Seong Gi-hun) ma anche, oltre a lui, Gong Yoo, Byug-hun e Wi Ha-joon.

Negli scorsi giorni, in occasione dell’evento TUDUM, Netflix ha rilasciato un trailer del cast di Squid game 2, volto a presentarci i nuovi membri che prenderanno parte alla serie, il che però ha fatto storcere il naso ad alcuni fan (e ti pareva che non venissero fuori polemiche).

Approfondiamo meglio questo argomento qui di seguito.

“Squid game” 2, ecco il trailer che ci presenta il cast

Come possiamo vedere nel trailer condiviso qui sotto, al momento sono quattro i nuovi attori che si uniranno al cast di Squid game 2: stiamo parlando di Yim Si-wan (“Run on“, “Unlocked“), Park Sung-hoon (“The glory“), Yang Dong–geun e Kang Ha-neul.

Nessuna donna, dunque, a quanto sembra, il che ha scatenato le critiche da parte di alcuni spettatori, che sui social si sono lamentati proprio del fatto che non ci fosse alcuna new entry femminile.

Netflix però ha risposto prontamente, affermando come quello pubblicato recentemente rappresentasse soltanto il primo annuncio del cast per Squid game 2, non l’unico e il solo, e che verranno presto condivisi ulteriori dettagli che includeranno anche informazioni circa l’introduzione di personaggi femminili.

Per quanto riguarda invece la data di uscita della seconda stagione di “Squid game“, al momento non ci sono dati certi, ma dovrebbe arrivare su Netflix nel corso del 2024.