Nell’ultimo periodo, Netflix ci ha abituati a rinnovare le serie tv ancora prima che esca una nuova stagione. D’altronde sanno già quando un titolo è di successo e fanno il possibile per accelerare i tempi e non lasciare il pubblico, per troppo tempo, senza le storie che interessano. È successo con Elite, con Summertime, con Bridgerton ed ora pare che stia per succedere anche con Squid Game.

Non è certo un mistero il fatto che Squid Game sia stata molto amata dal pubblico nonostante, inizialmente, non ci fosse neanche la versione in italiano (arrivata solo a fine novembre). La serie tv sudcoreana ha attirato i telespettatori con i primi nove episodi della prima stagione. Ad inizio novembre era arrivata la conferma che ci sarà il secondo capitolo anche se sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo, ma ora veniamo a scoprire che le sorprese non finiscono qui. Durante un’intervista con il Korea Times, il creatore Hwang Dong Hyuk ha affermato che:

“Sono in trattativa con Netflix per la seconda e la terza stagione. Presto arriveremo ad una conclusione”.

I protagonisti di Squid Game

Ufficialmente è la prima volta che si parla della possibilità di una terza stagione. A Deadline, il creatore di Squid Game aveva rivelato di aver iniziato il processo creativo per il seguito dopo che la serie drammatica aveva raggiunto la prima posizione in classifica in ben 90 paesi nelle prime due settimane diventando, così, la serie tv più vista di Netflix con oltre 142 milioni di telespettatori che l’hanno guardata. Una serie da record che le ha permesso di raccogliere premi e nomination negli spettacoli in lingua coreana negli Stati Uniti come la nomination ai Golden Globe come migliore serie tv, come migliore interpretazione di un attore e come migliore interpretazione di un attore in un ruolo secondario. Inutile dirlo, i fan sono già entusiasti all’idea di ben due nuovi capitoli in arrivo. È sufficiente dare un’occhiata ai social network per rendersi conto che chi non ha ancora visto Squid Game è pronto ad abbonarsi a Netflix per recuperare. In questo modo, la piattaforma di streaming realizza anche il suo obiettivo: ottenere un pubblico sempre più vasto e battere la concorrenza dei diretti avversari come Disney + ed Amazon Prime Video.

E tu hai già visto Squid Game? Cosa ti aspetti dalla seconda e dalla terza stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!