Squid Game è stato un vero e proprio successo. La serie sudcoreana ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso anno inizialmente addirittura senza una versione italiana, arrivata poi solo a fine novembre. Nonostante questo è stata seguita con passione dal pubblico che ha letteralmente amato i primi nove episodi della prima stagione.

Sappiamo già che ci sarà una seconda stagione ed anche una terza, ma sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo. Non è una novità poichè nell’ultimo periodo Netflix ci ha abituati a questi rinnovi di serie tv prima ancora che esca una nuova stagione. D’altronde quando un titolo ha successo, è inutile aspettare e tanto vale accelerare i tempi per far vedere il prima possibile ai telespettatori il seguito. Nell’attesa di vedere il sequel, però, Netflix ha deciso di non lasciare il pubblico con il fiato sospeso. Netflix è alla ricerca di novità, soprattutto dopo il calo improvviso di abbonati che lo ha visto perdere ben 200mila utenti in poco tempo, così ha deciso di tentare un esperimento e di trasformare la celebre Squid Game in un vero e proprio reality dal titolo Squid Game: The Challenge.

La piattaforma di streaming lo definisce il reality game dal cast più numeroso di sempre, a cui potrà partecipare chiunque. Infatti, la pagina ufficiale ha reso noto che ci saranno tre casting: uno negli Stati Uniti, uno nel Regno Unito ed uno global, ovvero per il resto del mondo. 456 i partecipanti ammessi che si sfideranno per giungere all’obiettivo finale, ovvero un premio di 4,35 milioni di euro. Certo, si tratta di una cifra nettamente inferiore rispetto ai 33 milioni di euro che si vincevano nella serie tv, ma al momento è il massimo che Netflix possa permettersi. Per chi non avesse seguito Squid Game si parla di 456 persone che hanno dei problemi economici e che vengono reclutate per partecipare ad una serie di giochi di gruppo ispirati a dei classici giochi dei bambini, come il famoso Un, due, tre Stella. L’obiettivo è quello di vincere il premio finale, ma il prezzo da pagare per l’eliminazione è molto alto e c’è in gioco la stessa vita. A proposito del reality game, Netflix ha annunciato che:

I protagonisti di Squid Game

“Con il cast più numeroso nella storia dei reality TV, 456 giocatori reali entreranno nel gioco alla ricerca di un premio in denaro di $ 4,56 milioni che cambierà la vita. Hai quello che serve per vincere Squid Game? Per questo round, il Front Man è alla ricerca di persone che parlano inglese da qualsiasi parte del mondo. La posta in gioco è alta, ma in questo gioco il destino peggiore è tornare a casa a mani vuote”.

Ovviamente, un’altra sostanziale differenza rispetto la serie tv e che qui non ci sarà nessun rischio di perdere la propria vita, ma soltanto di perdere il premio finale. Un reality game composto da dieci puntate che andranno in scena nel Regno Unito, ma al momento non è stata resa nota la data di inizio, anche se viene spontaneo pensare che andrà in onda prima della seconda stagione di Squid Game.

