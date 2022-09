Crunchyroll è indubbiamente uno dei siti di streaming dedicato interamente al mondo dell’animazione più in voga degli ultimi tempi, grazie al suo ampio catalogo che permette, talvolta anche in simulcast con il Giappone, di godere della visione di oltre mille anime.

Una delle sue caratteristiche principali è però l’assenza di serie doppiate in italiano (qualche tempo fa ha fatto molto discutere l’acquisizione dei diritti dell’ultima stagione de “L’attacco dei giganti” da parte di Crunchyroll, che ne ha di conseguenza apparentemente bloccato il lavoro di doppiaggio nella nostra lingua); da qualche mese, tuttavia, le cose sembrano essere cambiate.

In seguito all’acquisizione della Funanimation, infatti, Crunchyroll ha dichiarato di voler iniziare a dedicarsi proprio al doppiaggio di alcune delle serie più in voga del momento.

Tra queste, figurano due titoli molto noti e apprezzati del panorama anime contemporaneo: “SpyXFamily” (serie tratta dall’omonimo manga di Tatsuya Endo di genere spionaggio, azione e commedia) e “Tokyo Revengers” (serie tratta dall’omonimo manga di Ken Wakui incentrata sui viaggi nel tempo e sulle lotte tra gang giovanili).



La versione doppiata della prima stagione di queste due opere approderà sulla piattaforma rispettivamente il 15 e il 17 ottobre di quest’anno, con un episodio a settimana (questo è però al momento valido unicamente per gli utenti abbonati, non si hanno invece maggiori informazioni se le serie doppiate potranno essere viste anche da coloro che usufruiscono gratuitamente del servizio).

Un autunno che si preannuncia dunque ricco di novità per Crunchyroll e per gli amanti degli anime, grazie anche all’imminente arrivo dell’attesissima sesta stagione di “My hero academia” e della prima stagione di “Chainsaw Man“, entrambe per il momento ancora in lingua originale con sottotitoli in italiano.

E voi? Siete contenti che “Tokyo Revengers” e “SpyXFamily” verranno doppiate in italiano? Quale altra serie del palinsesto autunnale di Crunchyroll state aspettando con più ansia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!