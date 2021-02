Grandi notizie per tutti i fan di Star Trek: sono finalmente iniziate le riprese della seconda stagione di Star Trek – Picard, la serie tv legata ad uno dei franchise di fantascienza più amati dal pubblico. Fino a questo momento le riprese erano state rimandate per via della pandemia di Covid-19, ma il cast è finalmente pronto a rimettersi al lavoro.

A dare la bella notizia è stato Terry Matalas, il nuovo showrunner della serie, che con un post su Twitter ha annunciato la partenza dei lavori.

Come ricorderete, la prima stagione di Star Trek – Picard è stata ambientata 20 anni dopo gli eventi narrati in Star Trek – La Nemesi, l’ultimo film del franchise, e si pone quindi come un vero e proprio spin-off di Star Trek – The Next Generation con protagonista assoluto il grande Picard.

La trama della seconda stagione di Star Trek – Picard

Della seconda stagione di Star Trek – Picard purtroppo si sa molto poco. Alla fine della prima stagione abbiamo visto la coscienza di Picard che veninva trasferita in un corpo sintetico, dopo la sua morte, quindi ci si aspetta di riprendere la narrazione da questo avvenimento. Purtroppo nessun dettaglio sulla trama è stato svelato, quindi non possiamo far altro che aspettare fiduciosi.

Di sicuro sappiamo che nelle vesti di showrunner Michael Chabon passa le redini a Terry Matalas per poter vestire i panni di autore e produttore, e la cosa ci sembra molto promettente, dal momento che Michael Chabon è stato co-creatore dell’adattamento televisivo de L’Esercito delle 12 scimmie, e showrunner del reboot di MacGuyver. Insomma, le premesse per un’ottima seconda stagione di Picard ci sono tutte.

Non vediamo l’ora di poter ritrovare Patrick Stewart nei panni del comandante Jean-Luc Picard, e di sapere qualcosa in più circa questa seconda stagione. Per il momento, non resta che attendere.

