Il successo del film Stargirl, uscito l’anno scorso per Disney+, sta portando velocemente ad un sequel, un secondo capitolo della storia che incuriosisce ed emoziona i fan dell’attrice che si è prestata alla pellicola.

Nel ruolo della protagonista tornerà infatti Grace VanderWaal, la cantautrice statunitense, vincitrice dell’undicesima edizione di America’s Got Talent, poi diventata una giovane e promettente star anche dello schermo.

Nel film Stargirl Grace VanderWaal interpreta il ruolo di Stargirl Caraway, una ragazza che con la sua allegria e i suoi modi di fare sconvolgerà la vita di Leo Borlock, un musicista talentuoso ma d’indole solitaria, che da sempre ha voluto tenere un basso profilo nonostante il suo talento.

A dirigere il film tornerà anche la regista Julia Hart e soprattutto il compositore delle musiche Michael Penn. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti, si riuscirà ad avere un sequel di Stargirl all’altezza del primo film?

Di cosa parlerà il sequel di Stargirl?

Per il momento si sa ancora molto poco per quanto riguarda la trama del sequel di Stargirl, ma sappiamo che la protagonista Stargirl Caraway avrà un nuovo interesse romantico che la seguirà dall’Arizona in viaggio per il resto del mondo, un modo fatto di sogni, passioni, musica e grandi aspettative.

Il nuovo ragazzo che farà battere il cuore alla Stargirl verrà interpretato dall’attore Elijah Richardson, già conosciuto per la sua presenza in Law & Order: Unità Speciale (1999), Mr. Robot (2015) e Instinct (2018).

Produttori del film saranno Jordan Horowitz, Ellen Goldsmith-Vein e Lee Stollman, mentre la sceneggiatura di questo sequel è nelle mani di Kirsten Hahn la quale, insieme a Jerry Spinelli, saranno anche i produttori esecutivi.

Il progetto è ancora agli inizi, con i casting ancora in corso, ma c’è da dire che Stargirl è il primo sequel di un film Disney+, quindi le aspettative sono davvero alte.

