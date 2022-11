L’inedito brano “Starlight” realizzato da Michael Jackson è stato pubblicato all’interno dell’album Thriller 40, rilasciato proprio oggi, Venerdì 18 Novembre 2022.

Il progetto vuole celebrare il 40esimo anniversario del sesto album in studio del cantante statunitense. L’album è composto di due CD contenenti sia la sequenza originale di Thriller del 1982 sia alcuni brani inediti, perlopiù demo estratti dalle sessioni di registrazione dall’artista scomparso nel 2009.

L’album originale è uno dei più amati della discografia di Michael Jackson ed è con oltre 70 milioni di copie in tutto il mondo l’album più venduto di tutti i tempi. Naturale dunque la mossa di marketing di riproporre l’album, arricchendo il progetto con alcuni contenuti inediti.

Non è la tuttavia la prima riproposizione dell’album, poiché era già stato rimasterizzato e riproposto in un’edizione speciale nel 2001 e successivamente nel 2008 per il 25esimo anniversario. È però il primo rilancio successivo alla morte del suo cantante.

“Starlight” è proprio la prima traccia della seconda parte dell’album e ha una durata di 5:03 minuti.

L’album è prodotto in collaborazione con Epic, Legacy Recordings e MJJ Productions.

L’efficacia del progetto è testimoniata anche dai primi risultati: a sole due ore dalla sua pubblicazione, avvenuta allo scoccare del 18 Novembre, Thriller 40 è entrato nella Top 10 di iTunes in 13 paesi, compreso l’Italia in cui si è piazzato al sesto posto.

Il significato di “Starlight” di Michael Jackson

“Starlight” sarebbe dovuta essere la canzone di punta dell’album pubblicato nel 1982 e proprio “Give me Starlight” era il titolo provvisorio per l’album. Tuttavia, successivamente Michael Jackson e Quincy Jones decisero di dare una svolta più dark e incaricarono il compositore britannico Rod Temperton di riscrivere la base con un tono più spaventoso. L’idea iniziale del brano “Starlight” venne difatti accantonata e nacque così la famosissima hit “Thriller”. Da allora “Starlight” non venne più pubblicato.

Il sound di “Starlight” è naturalmente conforme allo stile di Micheal Jackson e pienamente calato con la moda degli anni ’80. La base è molto simile alla futura “Thriller” sia per la intro che per il ritornello. E ciò stranisce al primo ascolto del brano, così vicino al grande successo della canzone che tutti conosciamo.

Il testo invece è completamente diverso: al tono drammatico si contrappone la speranza e la ricerca di una nuova luce.

La traduzione di “Starlight” di Michael Jackson

C’è indicazione che qualcun altro è a terra

Dall’altra parte della nazione c’è sempre gente che cerca di abbatterti

Ora è tempo per noi di dimostrarci uniti

Immersi nella notte, stiamo aspettando il sogno di qualcun altro



Abbiamo bisogno di un pò di luce stellare

Non c’è una seconda possibilità, dobbiamo farlo ora che possiamo

Hai bisogno della luce stellare

Ho bisogno di te al mio fianco, dammi un pò di luce stellare stanotte, yeah



Stanno per prenderti, non c’è ..(?) … stai recitando come uno stupido

L’amore può possederti e farti vedere che …(?) …

Alta nella notte, questa magia ci terrà uniti, yeah

Inizieremo a volare perchè questo è l’inizio della tua vita

Questa è la notte



Dammi un pò di luce stellare

Questa è l’unica possibilità che abbiamo per farlo ora che possiamo

Hai bisogno di luce stellare

Ho bisogno di te al mio fianco, perciò dammi luce stellare

Illumina il mondo, lascia che l’amore inizi a prendere il controllo di questa mascherata

Assumiti questo compito e dimostrami che è la tua luce

Dammi la tua luce stellare stanotte



C’è indicazione che qualcun altro è a terra

Dall’altra parte della nazione c’è sempre gente che cerca di abbatterti

Ora è tempo per noi di dimostrarci uniti

Immersi nella notte, stiamo aspettando il sogno di qualcun altro

Ragazza non vedi



Abbiamo bisogno di un pò di luce stellare

Non c’è una seconda possibilità, dobbiamo farlo ora che possiamo

Hai bisogno della luce stellare

Ho bisogno di te al mio fianco, dammi un pò di luce stellare

Dammi luce stellare

Abbiamo bisogno di un pò di luce stellare

Non c’è una seconda possibilità, dobbiamo farlo ora che possiamo

Hai bisogno della luce stellare

Ho bisogno di te al mio fianco, dammi un pò di luce stellare

Dammi luce stellare

Non c’è una seconda possibilità, dobbiamo farlo ora che possiamo

Abbiamo bisogno di luce stellare

Ho bisogno di te al mio fianco, perciò dammi luce stellare stanotte



Dammi dammi quel sole (x3)

Uuuh yeah

Dammi dammi quel sole

Uuuh yeah

Dammi dammi quel sole

Ora è tempo di stare insieme

Dammi dammi quel sole

Luce stellare

Dammi dammi quel sole, quella luce (x2)

Uuh Babe

Luce (x11)

