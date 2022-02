I fan di Matt Smith (In Bruges – La coscienza dell’assassino, PPZ – Pride + Prejudice + Zombies, Ultima notte a Soho) e Morfydd Clark (Amore e inganni, La vita straordinaria di David Copperfield, Saint Maud) saranno felici di sapere che molto presto li vedremo recitare insieme, come protagonisti del film horror Starve Acre diretto dal regista Daniel Kokotajlo (The Mess Hall of an Online Warrior, Every Good Boy Does Fine, The Mess Hall of an Online Warrior), e prodotto dalla Cornerstone Films.

I due attori, infatti, hanno firmato per recitare in questo nuovo progetto britannico, molto atteso e dalle grandi aspettative. Starve Acre è basato sull’omonimo romanzo del 2019 dello scrittore britannico Andrew Michael Hurley (Cages and Other Stories, Il giorno del diavolo, La voce della quercia). La storia, ambientata nell’Inghilterra rurale degli anni ’70, è incentrata su un archeologo e sulla sua fidata partner che inconsapevolmente lasciano entrare forze oscure e sinistre nella loro remota casa di famiglia.

Starve Acre è la tenuta di famiglia di Richard (interpretato da Smith), che vive insieme a Juliette (Clark) in una loro idilliaca vita familiare sconvolta quando il loro figlio Ewan inizia a comportarsi in modo strano. L’ex coppia felice si allontana ulteriormente quando l’uomo si seppellisce nel folklore locale – incluso il mito secondo cui un’antica quercia posta nella loro tenuta possiede poteri fenomenali – mentre la sua compagna cerca conforto nella loro comunità locale.

La Cornerstone Films non è nuova a questo tipo di operazioni che vedono un libri diventare film, visto che ha già prodotto il primo lungometraggio di Daniel Kokotajlo, Apostasy, per il quale ha vinto l’IWC Schaffhausen Filmmaker Bursary Award in associazione con il BFI. Il film Starve Acre è il secondo lungometraggio del regista che la casa di produzione lancerà all’online European Film Market (EFM), che si terrà dal 10 al 17 febbraio prossimi.

Starve Acre, un film che promette di inquietare le notti degli spettatori

Starve Acre promette di essere un lavoro che farà tremare coloro che lo guarderanno, un horror con tutte le carte in regola per generare paure e timori. Tessa Ross (Billy Elliot, The Last King of Scotland, How to Lose Friends & Alienate People), una delle produttrici esecutive del film, appare entusiasta di questo progetto:

“Starve Acre è già un classico moderno che definisce il genere: la singolare visione di Daniel e questo cast eccezionale conferiscono grande profondità e forza a questa storia evocativa.”

Le hanno subito fatto eco Alison Thompson e Mark Gooder, pezzi grossi della Cornerstone Films, aggiungendo che:

“La visione cinematografica inquietante di Daniel per Starve Acre è mozzafiato.”

Starve Acre, dunque, è un horror molto british, che prende spunto dal folklore locale per raccontare una storia tragica in cui il male si rivela in modo subdolo e sottile, lontano dalla spettacolarità a volte eccessiva di molti romanzi statunitensi. Una storia più meditata, quindi, con meno colpi di scena ma molto più paurosa.

Il film è attualmente in pre-produzione e le riprese inizieranno la prossima primavera nel Regno Unito, il film è stato sviluppato e sostenuto da BBC Film e sostenuto da Access Entertainment e BFI. Tessa Ross e Juliette Howell (Life After Life, Women on the Verge, Brexit: The Uncivil War) lo stanno producendo per House Productions, insieme a Emma Duffy (The Phantom of the Open, Bellezza infinita, Kaleidoscope).

Matt Smith è stato recentemente protagonista del film Last Night In Soho dell’anno scorso, mentre Morfydd Clark ha avuto un ruolo chiave nella prossima serie Amazon Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, il prequel del film. I due attori, inoltre, insieme al regista Daniel Kokotajlo sono stati tutti precedentemente nominati al premio Screen Stars of Tomorrow, rispettivamente nel 2007, 2016 e 2015.