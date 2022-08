Staying Alive con Drake e Lil Baby inaugura la nuova era discografica di DJ Khaled. Il celebre produttore si prepara, infatti, a lanciare il proprio tredicesimo sforzo discografico.

La campagna promozionale dell’album è iniziata nelle scorse settimane tramite molti post dedicati all’inedito e ad alcuni degli ospiti che potremmo trovare all’interno del disco.

a versione personale di Khaled di Staying Alive immaginata con Drake e Lil Baby.

DJ Khaled, come è noto, è solito fare le cose in grande e, per questa occasione, ha chiamato accanto a sé due dei nomi più potenti dell’industria musicale contemporanea: Drake e Lil Baby. Il secondo, in particolare, continua a confermarsi tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, macinando milioni di stream quotidianamente.

Staying Alive comparirà in God Did, in arrivo il prossimo 26 Agosto. Nel progetto farà la propria comparsa anche JAY-Z e la conferma è arrivata direttamente da DJ Khaled che lo ha annunciato in maniera trionfale sui social. Negli ultimi anni, i due hanno inanellato svariate collaborazioni tra le quali ricordiamo la magistrale “Major Key” nonché “Shining” e “Top Off” con Beyoncé.

Il disco uscirà ad un anno esatto di distanza da Khaled Khaled, arrivato alla #1 della Billboard Hot 200 e certificato platino negli Stati Uniti. Tra i vari ospiti comparivano Cardi B, Megan Thee Stallion, Nas e Justin Timberlake.

Il significato di Staying Alive di DJ Khaled

Questa Staying alive è la versione personale di Khaled immaginata insieme a Drake e Lil Baby.

I due artisti si alternano al microfono e cantano dell’essere sopravvissuti a tutte le prove della vita. L’approccio melodico di entrambi si sposa molto bene con il beat, al quale hanno contribuito anche Nyan e Tim Suby.

Su Youtube è approdato anche il video ufficiale del brano. Si vedono DJ Khaled e Drake vestire, rispettivamente, i panni di un dottore e di un infermiere, per poi essere raggiunti da Lil Baby.

La traduzione del testo di Staying alive di DJ Khaled

Mettimi alla prova un centinaio di volte

Voleva che mentissi, che piangessi, che morisse

Vita reale

Ah, ah, ah, rimango vivo, rimango vivo, rimango vivo, rimango vivo

Un altro, sì

Mettimi alla prova un centinaio di volte

Voleva che mentissi, volevo che piangessi, volevo che io morisse (DJ Khaled)

Ah, ah, ah, rimango vivo, rimango vivo, rimango vivo, rimango vivo

Come si è innamorata ed è stata finita una volta?

Non è che la conoscessi da mesi

Questa vita mi ha permesso di prendere quello che voglio

Non è che io sappia cosa voglio

Non è che io sappia di cosa ho bisogno

Ho un po’ di tempo, ma non è una garanzia

Quando ero al verde, era una presa in giro

Quattro tasche piene, ora è in ginocchio

Woah, woah, woah-ooh, woah

Baby lo colpirà e me la manderà, sì

Oppure lo colpisco e lo mando a Baby

È così che sto dando, questa vita diventa troppo pazza

Woah, woah, davvero, davvero, woah

Stanno cercando di concludere l’affare, mi vedono sotto il lenzuolo

Sfilando per le strade, sì

Mettimi alla prova un centinaio di volte

Voleva che mentissi, che piangessi, che morisse

Ah, ah, ah, rimango vivo, rimango vivo, rimango vivo, rimango vivo

Sì

Mettimi alla prova un centinaio di volte

Voleva che mentissi, che piangessi, che morisse

Ah, ah, ah, rimango vivo, rimango vivo, rimango vivo, rimango vivo, per davvero (Oh, sì)

Per davvero, per davvero

Ho messo da parte i miei sentimenti, vuoi che muoia? Ma piccola, rimango in vita

Mi pongo per essere unico nel mio genere, non stai facendo miglia, pensavo fossi pronto per il viaggio

Sto cercando di alzare il suo stile, andiamo su Chanel, lei prende tutto nella sua taglia

Lei in qualche merda con un altro ragazzo, non mi interessa nemmeno, ogni volta che ti vedo, sei mio

Drizzy l’ha picchiata e lui me l’ha mandata, non parlo

Il negro di Hood è diventato una superstar, ma la scopo bene come se fossi ancora per strada

Nessuna risposta, puoi vedere che l’ho letto

Sono con tutti, non andranno mai a leggerlo

Sarà felice se cado, e sono ancora lì, dovranno accettarlo

E tu hai già ascoltato Staying alive di Dj Khaled? Scrivi un commento!