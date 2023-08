Steve Aoki è un disc jockey statunitense di origini giapponesi classe 1977. Nasce con la passione per il mondo musicale tanto che a soli venti anni fonda Dim Mak Records, la sua etichetta discografica. Da quel momento è un susseguirsi di un successo dietro l’altro che lo portano, nel giro di breve tempo, ad essere uno dei volti più amati nel panorama musicale internazionale. Infatti è un dj pluripremiato ed amato da tutti.

Voce di brani come Azukita, A Light That Never Comes, Are You Lonely, Back to Earth fino a Just Hold On e Play It Cool. Ed oggi Steve Aoki è pronto per tornare ad essere il protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 18 agosto, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Locked Up che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. In questo brano, però, Steve Aoki non è da solo, bensì collabora con i produttori Trinix ed Akon.

Il significato di Locked Up

Locked Up, il nuovo singolo di Steve Aoki, è una nuova versione del brano che ha visto la luce nel 2003. Ed anticipa l’uscita di hiROQUEST: Double Helix, il nuovo album dell’artista la cui uscita è attesa per il 17 novembre. La canzone si basa su una metafora importante come quella dell’essere prigionieri. Il disc jockey canta che è rinchiuso e che non lo lasceranno uscire. Si chiede perché, ogni volta, fa la cosa sbagliata ed, in questo modo, la libertà si allontana. Ed anzi, ad un certo punto, viene dimenticato perché non riceve più visite, il commissariato inizia a svuotarsi ed i suoi compagni di cella ricevono cibo, mentre lui no. Nonostante questo non vede l’ora di uscire e poter andare avanti con la sua vita di tutti i giorni perché ad aspettarlo ha una famiglia che lo ama e che vuole che faccia la cosa giusta.

Il disc jockey Steve Aoki

La traduzione di Locked Up

Rinchiuso, non mi lasceranno uscire

Non mi lasceranno uscire

Sono rinchiuso, non mi lasciano uscire, no

Non mi lasceranno uscire

Sto costantemente cercando di trovare il movente (movente)

Perché faccio quello che faccio?

La libertà non si avvicina (più vicina)

Non importa quanto lontano io vada

La mia macchina è stata rubata (rubata)

Rinchiuso, non mi lasceranno uscire

Non mi lasceranno uscire

Sono rinchiuso, non mi lasciare uscire, no

Non mi lasceranno uscire

Sto costantemente cercando di trovare il movente (motivo)

Perché faccio quello che faccio?

La libertà non si avvicina (più vicina)

Non importa quanto lontano io vada

La mia macchina è stata rubata (rubata)

Ma invece, sono qui rinchiuso

Non mi lasceranno uscire, non mi lasceranno uscire (Oh)

Sono rinchiuso, non mi lasciano uscire, no

Non mi lasceranno uscire (nero mio, sono rinchiuso)

Non mi lasceranno uscire

Non mi lasceranno uscire

Sono rinchiuso, non mi lasciano uscire, no

Non mi lasceranno uscire

Rinchiusi, non mi lasceranno uscire (Oh, oh, oh)

Non mi lasceranno uscire

Sono rinchiuso, non mi lasciano uscire, no

Non mi lasceranno uscire

Dirigendosi verso l’alto

Indietro con un paio di chiavi (chiavi)

Il blocco d’angolo è in fiamme (fuoco)

Sotto copertura vestiti da demoni (demoni)

Guadagnare così tanti soldi (soldi)

Il prodotto si muove velocemente (veloce)

Metti via la scorta

Quando ho venduto l’ultima borsa, ho fatto cazzate e sono stato rinchiuso

Non mi lasceranno uscire, non mi lasceranno uscire (sono rinchiuso)

Non mi lasceranno uscire, no, non mi lasceranno uscire (sono stato rinchiuso)

Non mi lasceranno uscire, non mi lasceranno uscire (bambina, sono rinchiuso)

Non mi lasceranno uscire, no, non mi lasceranno uscire (Fammi uscire di qui, rinchiuso)

Non mi lasceranno uscire, non mi lasceranno uscire (sono rinchiuso)

Non mi lasceranno uscire, no, non mi lasceranno uscire

(sono rinchiuso)

Non mi lasceranno uscire (sono rinchiuso), non mi lasceranno uscire (Oh)

Non mi lasceranno uscire, no, non mi lasceranno uscire (puoi per favore accettare le mie telefonate?)

(Sono rinchiuso) Fuori, non mi lasceranno uscire

(Sono rinchiuso) Fuori, fuori

(Chiuso) Fuori, non mi lasceranno uscire

(Sono rinchiuso) Fuori (Oh), non mi lasceranno uscire