“Still Bad” di Lizzo è un inno disco-pop che celebra il self-love e la forza di rialzarsi dopo le difficoltà. Questo brano, tratto dal prossimo album “Love in Real Life”, si caratterizza per il suo testo diretto e provocatorio, che trasforma momenti di dolore in una carica di energia positiva. In questo articolo analizziamo nel dettaglio il significato del brano, svelando come ogni verso contribuisca a costruire un messaggio di empowerment personale e resistenza contro le avversità.

In un’epoca in cui l’autenticità è sempre più apprezzata, Lizzo ci regala un brano che non ha paura di mostrare le sue debolezze e di trasformarle in un’arma potente. “Still Bad” si presenta come una dichiarazione di indipendenza emotiva e di resilienza: un invito a prendere in mano la propria vita, a non lasciarsi abbattere dalle difficoltà e a celebrare se stessi, anche quando tutto sembra andare storto. Con un linguaggio crudo e diretto, la cantante trasforma la sofferenza in una spinta motivazionale, offrendo al pubblico un messaggio di liberazione e di autoaffermazione.

Analisi del testo: Verso 1

Il brano si apre con un’immagine immediata e sincera:

“I’m ‘bout to throw my phone away

Can’t let my girls know, groovin’, fuckin’ with my day”.

Questi versi introducono un momento di frustrazione quotidiana, in cui l’artista decide di staccare la spina dalle distrazioni tecnologiche per proteggere il proprio stato d’animo. La scelta di “buttare via il telefono” simboleggia la volontà di isolarsi da tutto ciò che potrebbe interferire con la sua autenticità. Questa azione, sebbene estrema, rappresenta un atto di ribellione contro una società iperconnessa e spesso superficiale.

Successivamente, il testo prosegue con:

“He act like he can’t be replaced, okay

Well, he gon’ hate to see me leave but love to watch me walk away”.

Qui emerge un rapporto tossico, dove l’amore e il disprezzo si intrecciano. L’atteggiamento del partner, che si illude di essere insostituibile, viene contrastato dall’atteggiamento deciso dell’artista, pronta a liberarsi da un legame che non le fa più bene. Il linguaggio diretto e senza mezzi termini evidenzia la presa di coscienza: non serve restare in una situazione negativa se c’è la possibilità di andarsene e di ritrovare la propria forza.

Il pre-chorus e il ritornello: Rivendicazione e liberazione

Nel pre-chorus, Lizzo confessa:

“He knocked me down

Thought I’d never get my fine ass off the ground, oh-oh

But I’m ready now

Feelin’ crazy lately, baby, let’s go out”.

Questi versi rappresentano il momento di svolta emotiva: il colpo basso, che avrebbe potuto far crollare l’artista, diventa invece la scintilla che la spinge a reagire. La frase “get my fine ass off the ground” è una dichiarazione di potere e determinazione, un invito a rialzarsi con più forza di prima. La ripetizione del concetto di “ready now” e “feelin’ crazy” sottolinea il ritorno dell’energia positiva e la volontà di riscrivere la propria storia.

Il ritornello è il fulcro del brano:

“I don’t need him, I need a drink

Let’s turn this pain into some champagne, baby

Like cheers, bitch, it’s been a day

Might take that last flight out to Vegas, what y’all think?

I don’t need him, I need a drink

I don’t know why life is so fucked up lately

But after everything

I’m still surviving and I’m still bad, baby

So, bitch I can’t complain”.

Qui, il messaggio si fa chiaro: l’artista non ha bisogno di un partner tossico per sentirsi completa, ma solo di se stessa e di qualche momento di svago. La scelta di trasformare il dolore in champagne è una metafora potente per il self-care: prendere ciò che è negativo e convertirlo in qualcosa di festoso e liberatorio. L’uso di un linguaggio esplicito e diretto rafforza il messaggio di indipendenza, dove la felicità personale diventa il valore supremo.

Analisi del testo: Verso 2

Nel secondo verso, Lizzo ribadisce la sua forza:

“I’m still bad, babe

Plot twist, I’m doing great (Woo)

I make that been through shit look sexy, anyway

I don’t need him, I need to throw ass, been a minute

Break fast with my bitches

Real love, real life, damn, I’ve been missing”.

Qui il tono diventa celebrativo e autoaffermazione. L’espressione “I’m still bad, babe” è una rivendicazione di sé, una dichiarazione che, nonostante le avversità, l’artista è ancora in piedi e anzi, sta andando meglio. La frase “I make that been through shit look sexy” è un inno alla resilienza: le difficoltà passate non solo non la hanno spezzata, ma le conferiscono un fascino unico. Inoltre, il riferimento alla condivisione autentica con le sue amiche (“break fast with my bitches”) evidenzia l’importanza del supporto reciproco nel percorso di guarigione.

Il bridge e la chiusura: Un mantra di autoaffermazione

Il bridge, con il ritornello energico “Don’t stop, get it, get it / She back in the building / Still bad, don’t forget it”, funge da richiamo finale all’autonomia e alla determinazione. Questi versi, ripetuti con insistenza, creano un effetto quasi ipnotico che rinforza il messaggio centrale: nonostante tutto, Lizzo è ancora forte, ancora “bad”. Questo mantra di autoaffermazione diventa l’ultima nota del brano, lasciando l’ascoltatore con una sensazione di empowerment e di possibilità infinite.

Tematiche e Immagini Chiave

“Still Bad” affronta temi fondamentali come la resilienza, l’indipendenza emotiva e la capacità di trasformare il dolore in energia positiva. Il testo usa metafore audaci, come trasformare il dolore in champagne, per trasmettere l’idea che ogni difficoltà può essere superata se si è disposti a prendersi cura di se stessi. Il linguaggio esplicito e la ripetizione ritmica non sono solo elementi stilistici, ma strumenti che rafforzano il concetto di autoaffermazione. Attraverso immagini forti e contrastanti, Lizzo ci invita a celebrare le nostre cicatrici come segni di esperienza e a vivere la vita senza compromessi, abbracciando ogni sfumatura dell’esistenza.

Conclusioni e invito all’interazione

In sintesi, “Still Bad” di Lizzo è un inno potente che trasforma il dolore in una spinta vitale, un invito a prendersi cura di se stessi e a non lasciare che le avversità definiscano il nostro valore. Il brano, con il suo testo diretto e carico di energia positiva, ci insegna che la felicità non dipende da relazioni tossiche, ma dalla capacità di rialzarsi e di celebrare la propria unicità.

Tu che stai leggendo, come reagisci di fronte alle difficoltà? Hai mai trasformato un momento difficile in una fonte di forza? Lascia un commento e condividi la tua esperienza: il tuo punto di vista è fondamentale per arricchire il dibattito su come la musica possa ispirarci a vivere in modo autentico e senza compromessi. La tua partecipazione è preziosa e può illuminare il percorso di chi, come te, cerca di trovare il proprio equilibrio nel caos della vita.

La traduzione del testo di Still Bad

[Verso 1]

Sto per buttare via il telefono,

non posso far sapere alle mie amiche che sto uscendo con lui,

mi sta rovinando la giornata.

Si comporta come se fosse insostituibile, ok.

Beh, odierà vedermi andare via,

ma adorerà guardarmi mentre lo faccio.

[Pre-Ritornello]

Mi ha fatta cadere,

pensava che non mi sarei mai più rialzata con questo fisico da urlo.

Ma adesso sono pronta.

Mi sento fuori di testa ultimamente,

baby, usciamo a divertirci.

[Ritornello]

Non mi serve lui, mi serve un drink.

Trasformiamo questo dolore in champagne, baby.

Un brindisi, ragazza, che giornata di merda.

Forse prendo l’ultimo volo per Las Vegas, che ne dite? (Ok!)

Non mi serve lui, mi serve un drink.

Non so perché la vita ultimamente sia così incasinata,

ma dopo tutto quello che ho passato

sono ancora in piedi e ancora favolosa, baby.

Quindi, ragazza, non mi posso lamentare.

[Verso 2]

Sono ancora favolosa, baby.

Colpo di scena: sto da Dio. (Woo!)

Rendo sexy anche l’essere passata attraverso l’inferno. (Yeah, ragazza!)

Non mi serve lui, mi serve scatenarmi, è passato troppo tempo.

Colazione con le mie ragazze,

amore vero, vita vera, mi mancava dannatamente tutto questo.

[Pre-Ritornello]

Mi ha fatta cadere,

pensavo che non mi sarei mai più rialzata con questo fisico da urlo.

Ma adesso sono pronta.

Mi sento fuori di testa ultimamente,

baby, usciamo a divertirci.

[Ritornello]

Non mi serve lui, mi serve un drink.

Trasformiamo questo dolore in champagne, baby.

Un brindisi, ragazza, che giornata di merda.

Forse prendo l’ultimo volo per Las Vegas, che ne dite? (Ok!)

Non mi serve lui, mi serve un drink.

Non so perché la vita ultimamente sia così incasinata,

ma dopo tutto quello che ho passato

sono ancora in piedi e ancora favolosa, baby.

Quindi, ragazza, non mi posso lamentare.

[Post-Ritornello]

Sono ancora favolosa, baby.

Chi è la più tosta? (Sono ancora favolosa, baby.)

[Bridge]

Non fermarti, vai a prendertelo.

Sono tornata, baby,

ancora incredibile, non dimenticarlo. (Sono ancora favolosa, baby.)

Non fermarti, vai a prendertelo.

Sono tornata, baby,

ancora incredibile, non dimenticarlo.

[Ritornello]

Non mi serve lui, mi serve un drink. (Mi serve un drink, ooh.)

Trasformiamo questo dolore in champagne, baby.

Un brindisi, ragazza, che giornata di merda. (Ooh, che giornata.)

Forse prendo l’ultimo volo per Las Vegas, che ne dite? (Ok!)

Non mi serve lui, mi serve un drink.

Non so perché la vita ultimamente sia così incasinata,

ma dopo tutto quello che ho passato

sono ancora in piedi e ancora favolosa, baby.

Quindi, ragazza, non mi posso lamentare.

Il testo di Still Bad

[Verse 1]

I’m ‘bout to throw my phone away

Can’t let my girls know, groovin’, fuckin’ with my day

He act like he can’t be replaced, okay

Well, he gon’ hate to see me leave but love to watch me walk away

[Pre-Chorus]

He knocked me down

Thought I’d never get my fine ass off the ground, oh-oh

But I’m ready now

Feelin’ crazy lately, baby, let’s go out

[Chorus]

I don’t need him, I need a drink

Let’s turn this pain into some champagne, baby

Like cheers, bitch, it’s been a day

Might take that last flight out to Vegas, what y’all think? (Okay)

I don’t need him, I need a drink

I don’t know why life is so fucked up lately

But after everything

I’m still surviving and I’m still bad, baby

So, bitch I can’t complain

[Verse 2]

I’m still bad, babe

Plot twist, I’m doing great (Woo)

I make that been through shit look sеxy, anyway (Yeah, girl)

I don’t need him, I need to throw ass, been a minute

Break fast with my bitchеs

Real love, real life, damn, I’ve been missing



[Pre-Chorus]

He knocked me down (Ooh-ooh)

I thought I’d never get my fine ass off the ground, oh-oh

But I’m ready now (Ooh-ooh)

Feeling crazy lately, baby, let’s go out, ooh

[Chorus]

I don’t need him, I need a drink

Let’s turn this pain into some champagne, baby

Like cheers, bitch, it’s been a day

Might take that last flight out to Vegas, what y’all think? (Okay)

I don’t need him, I need a drink

I don’t know why life is so fucked up lately

But after everything

I’m still surviving and I’m still bad, baby

So, bitch I can’t complain

[Post-Chorus]

I’m still bad, babe

Who’s bad? (I’m still bad, babe)

[Bridge]

Don’t stop, get it, get it

She back in the building

Still bad, don’t forget it (I’m still bad, babe)

Don’t stop, get it, get it

She back in the building

Still bad, don’t forget it



[Chorus]

I don’t need him, I need a drink (I need a drink, ooh)

Let’s turn this pain into some champagne, baby

Like cheers, bitch, it’s been a day (Ooh, been a day)

Might take that last flight out to Vegas, what y’all think? (Okay)

I don’t need him, I need a drink

I don’t know why life is so fucked up lately (Hey)

But after everything

I’m still surviving and I’m still bad, baby

So, bitch I can’t complain