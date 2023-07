Sting arriverà a Milano nel 2023. Il cantante torna in Italia con un nuovo appuntamento in programma entro la fine dell’anno. Il ritorno di Sting in Italia ha una data ed è quella dell’11 Dicembre 2023, quando sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago.

Dopo le tre date estive nella penisola che si sono tenute a Mantova, Stupinigi (TO) e Roma, l’iconico cantautore e bassista inglese ha annunciato anche il suo atteso ritorno a Milano per un unico concerto atteso all’interno del tour internazionale indoor.

L’11 Dicembre riporterà in Italia il suo nuovo show “My Songs”. I biglietti per Sting a Milano nel 2023 sono disponibili secondo i diversi scaglioni che vi illustriamo di seguito.

“My Songs” è uno spettacolo particolare, che intende ripercorrere l’intera carriera di Sting attraverso le sue canzoni più conosciute. Fanno parte della scaletta i brani più noti della sua carriera da solista ma anche brani risalenti al periodo in cui Sting era frontman dei Police.

Biglietti per Sting a Milano nel 2023

I fan iscritti al Fan Club ufficiale di Sting avranno la possibilità di accedere ai biglietti in prevendita esclusiva da oggi, Mercoledì 19 Luglio alle ore 10:00 alle ore 18:00 visitando il sito www.sting.com.

A partire dalle ore 10:00 di Giovedì 20 Luglio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it ed inserire i propri dati, poi effettuare il login per partecipare alla pre-sale riservata ed anticipata.

La vendita generale per i non iscritti ai due canali aprirà invece Venerdì 21Luglio alle ore 10:00 su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. I biglietti saranno acquistabili sia online che nei punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio italiano.

E tu cosa ne pensi di Sting in concerto a Milano nel 2023? Lascia un commento!