I fan di Stranger Things sono in attesa del quarto capitolo della loro serie tv preferita. Sembrava fossimo prossimi alla sua uscita, ma così purtroppo non è. Il set di Stranger Things 4, infatti, continua ad essere “maledetto” e vittima di diversi stop.

Dopo un anno di blocco totale a causa della pandemia e del lockdown, i protagonisti di Stranger Things sono tornati in scena sul set nella primavera del 2021 salvo poi subire una battura di arresto a causa di un caso positivo di Covid. Ed ora arriva il secondo stop. Come sappiamo, le riprese di Stranger Things dopo essere state in Lituania e ad Atlanta sono arrivate nel New Mexico e proprio ieri, mercoledì 4 agosto, durante le riprese gli ABQ Studios di Albuquerque sono stati palcoscenico di un incendio. I vigili del fuoco sono arrivati in modo celere ed in questo modo non ci sono stati troppi problemi, ma cosa più importante nessuno ha subito lesioni. Ora, però, è necessario capire l’entità dei danni riportati dall’incendio e soprattutto il tempo necessario per poter ricostruire il set.

Una cosa è certa, il nuovo capitolo di Stranger Things è molto sfortunato. Stando ai rumors, inoltre, questo potrebbe essere anche il capitolo finale della famosa serie televisiva anche se, almeno al momento, non è arrivata nessuna ufficialità a conferma delle voci che vi sono in giro. L’unica certezza è che la nuova stagione sarà la più oscura e la più terrificante di sempre, stando a quanto promette il produttore Shawn Levy. Per ora non sappiamo ancora quando andrà in onda sul piccolo schermo, è necessario aspettare la fine delle riprese e poi Netflix non vedrà l’ora di mandare in onda Stranger Things 4, consapevole della grande attesa del pubblico.

E tu sei un fan di Stranger Things? Cosa ti aspetti dalla quarta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!