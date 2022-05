Ormai finalmente ci siamo: domani, venerdì 27 maggio 2022, verrà rilasciata su Netflix la prima parte della quarta stagione di “Stranger Things“, l’amatissima serie ideata dai fratelli Marr e Ross Duffer che, dal suo inizio avenuto nel 2016, è stata candidata a 5 Golden Globe e a ben 41 Emmy.

Dopo infinite peripezie, le avventure di Undici (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) e dei loro amici stanno per giungere alla conclusione, che avverrà nella seconda parte della quarta stagione della serie, la cui pubblicazione è prevista per il Primo luglio di quest’anno.

In attesa di gustarci il ritorno di Stranger Things 4 (il cui primo episodio verrà proiettato oggi 26 maggio in anteprima assoluta a Milano, alle 21,30 in piazza Duomo, grazie all’installazione di un enorme ledwall), concentriamoci per un attimo su due protagonisti della serie. I già sopracitati Noah Schnapp e Millie Bobby Brown, interpreti rispettivamente di Will e Undici, hanno infatti rivelato le location e i momenti vissuti sul set di “Stranger Things 4” che hanno preferito.

Vediamoli insieme.

Noah Schnapp e la pista di pattinaggio

Ciò che ha amato Schnapp è stata in particolare l’aria di novità che si è respirata sul set della quarta stagione di “Stranger Things“, a partire soprattutto dalle location differenti dalla cittadina di Hawkins, nella quale erano in larga parte ambientate le tre stagioni precedenti.

Come dichiarato da egli stesso:

“Penso che questa stagione abbia tante location differenti, e che le mie preferite siano o a scuola, o alla pista da pattinaggio, mi sono divertito davvero tanto. Millie, durante la pausa pranzo, connetteva sempre il suo smartphone e accendeva la musica, così ci mettevamo a pattinare per tutta la pista. È stato divertente!”

Millie Bobby Brown e il New Mexico

Anche per la bravissima interprete di Undici, le nuove location hanno fatto nettamente la differenza nella quarta stagione della serie, in particolare per quanto riguarda le scene girate in New Mexico, che l’attrice ha affermato di aver apprezzato più di tutte le altre:

“Personalmente, il mio momento preferito sul set questa stagione è stato… Qualsiasi cosa abbiamo girato in New Mexico. Mi sono divertita ad Atlanta, e ho adorato lavorare con Matthew Modine, ma il periodo in New Mexico è stato davvero troppo divertente per me. Un cambio di panorama“.

–

Tante novità, non solo dal punto di vista della trama, saranno dunque al centro di “Stranger things 4”.

Anche voi non state più nella pelle di vederla? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!