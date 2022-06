“Stranger things“, l’acclamata serie TV a tinte vintage diretta dai fratelli Duffer, è tornata il 27 maggio con l’attesissima quarta – e ultima – stagione. Essa però non è continua, come lo sono state le precedenti, bensì è stata volontariamente divisa in due parti: la prima, formata da sette episodi e ad oggi presente su Netflix, e la seconda, che verrà invece rilasciata il Primo luglio di quest’anno.

Ciò che i fan della serie si sono domandati è il perché di questa suddivisione, soprattutto contando il fatto che il secondo capitolo è formato da unicamente due episodi.

Hanno chiarito i dubbi in merito proprio i fratelli Duffer, creatori della serie, durante un’intervista rilasciata per Vanity:

“Quando abbiamo iniziato a girare, tutti hanno iniziato a pensare che la stagione fosse troppo grande per essere rilasciata tutta insieme. Quasi 13 ore sono davvero più due stagioni che una. Abbiamo discusso di varie opzioni di rilascio con Ted Sarandos che all’inizio ha proposto la divisione in due volumi, il che ci avrebbe permesso di interrompere la stagione rimanendo anche fedeli al modello binge di Netflix”.

Un altro motivo di questa suddivisione è inoltre da identificarsi nella trama degli episodi: i primi 7, costituenti la prima parte della quarta stagione, rappresentato infatti, dal punto narrativo, un blocco unico, coeso. Le ultime due puntate, invece, possono essere considerate a se stanti, o meglio, per riprendere le parole dei registi: “possono star da sole“.

“L’episodio 7 è grande come qualsiasi altro finale di stagione che abbiamo fatto, quindi aveva senso per tutte le persone coinvolte dividere la stagione in quel punto. È un episodio che serve come fine del secondo atto. Crediamo che nell’atto finale – gli episodi 8 e 9 – ci sia abbastanza carne al fuoco per essere considerato come Volume 2”.

Sembra dunque che, più che a una semplice seconda parte continuativa la prima, con il secondo capitolo della quarta stagione di “Stranger things” ci troveremo di fronte a una nuova stagione in tutto e per tutto.

In attesa di gustarci questi ultimissimi due episodi, vi chiediamo: avete già visto la prima parte? Che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.