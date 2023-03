Stranger Things è una serie tv statunitense ideata dai Duffer Brothers che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2016. All’attivo ha quattro stagioni (con una quinta e conclusiva stagione attesa a breve) per un totale di 34 episodi.

Senza dubbio, si tratta di una delle serie tv più amate dal pubblico di Netflix tanto che è uno dei titoli più visti ed apprezzati. È sufficiente pensare che ha ottenuto cinque candidature ai Golden Globe e ben 41 agli Emmy. Ed ora c’è grande attesa per l’arrivo della quinta stagione che, purtroppo, coinciderà anche con l’ultimo capitolo della serie tv. I fan non vedono l’ora, ma al tempo stesso c’è grande tristezza perché dovranno dire addio alla loro serie tv preferita. Ma nessun timore, è in arrivo anche uno spin off su Stranger Things. Per quanto riguarda Stranger Things 5 sarà necessario avere ancora un po’ di pazienza, d’altronde si tratta della conclusione di tutto quindi sono al lavoro per non commettere errori e non cadere nelle banalità. A rivelarci il periodo in cui inizieranno le riprese è stato David Harbour, colui che veste i panni dello sceriffo Jim Hopper. Ospite al Middle East Film & Comic Con di Abu Dhabi ha affermato:

I protagonisti di Stranger Things

“Ci avviciniamo all’ultima stagione. Ma ho ancora un paio di mesi per allenarmi. Inizieremo a girare a giugno”.

Quindi bisogna aspettare ancora un po’ anche se non è certo una novità perché anche Noah Schnapp (colui che veste i panni di Will Byers) parlava già del ritorno sul set a maggio. Ma invece, per quanto riguarda le parole di David Harbour, cosa intende con l’allenarsi un paio di mesi ancora? È presto detto. Per interpretare Jim Hopper ha perso circa 30 kg in quanto tornava sciupato dalla Russia, ma ora che è in America deve tornare in forma. Come è giusto che sia, ora i fan si chiedono quale sarà la data di uscita di Stranger Things 5? Ovviamente è quasi utopia sperare che possa arrivare sul piccolo schermo entro la fine del 2023, molto più realistico che arrivi nel corso del 2024 o, al più tardi, all’inizio del 2025. Una cosa è certa, i fratelli Duffer hanno voluto fare una promessa al loro pubblico ed hanno affermato che non sarà necessario aspettare tre anni come, invece, è successo tra la terza e la quarta stagione, ma questo è un altro discorso visto che c’era una pandemia in corso ed i tempi erano rallentati.

E tu sei un fan di Stranger Things? Cosa ti aspetti dalla quinta stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!