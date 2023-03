Stranger Things è una serie tv statunitense ideata dai Duffer Brothers che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2016. All’attivo ha quattro stagioni (con una quinta e conclusiva stagione attesa a breve) per un totale di 34 episodi.

Senza dubbio, si tratta di una delle serie tv più amate dal pubblico di Netflix tanto che è uno dei titoli più visti ed apprezzati. È sufficiente pensare che ha ottenuto cinque candidature ai Golden Globe e ben 41 agli Emmy. Ed ora c’è grande attesa per l’arrivo della quinta stagione che, purtroppo, coinciderà anche con l’ultimo capitolo della serie tv. I fan non vedono l’ora, ma al tempo stesso c’è grande tristezza perché dovranno dire addio alla loro serie tv preferita. Ma nessun timore, è in arrivo anche uno spin off su Stranger Things. Tuttavia, se il pubblico è entusiasta per questo nuovo arrivo, non lo sono allo stesso modo i protagonisti o, per lo meno, non tutti. Una tra tutti è proprio Millie Bobby Brown, attrice spagnola classe 2004, colei che veste i panni di Undici.

Stando a quanto affermano il The Sun ed il Daily Mail, infatti, Millie Bobby Brown avrebbe rifiutato un cachet di ben 12 milioni di dollari che le era stato offerto per prendere parte allo spin off di Stranger Things. Non è la prima volta che un volto noto rinuncia a cifre da capogiro, d’altronde loro stessi sono consapevoli che la vita va avanti e che non possono restare legati ad un determinato ruolo per sempre. Certo, Stranger Things ha permesso a Millie Bobby Brown di diventare un volto noto a livello mondiale, ma è proprio grazie a questo lavoro che sono arrivati per lei dei nuovi lavori come protagonista e molti altri ce ne saranno (come ad esempio The Electric State ed il fantasy Damsel). L’attrice stessa, solo poco tempo fa, parlando dell’ultima stagione della serie tv si era detta pronta a salutarla. Queste le sue parole:

L’attrice Millie Bobby Brown

“Sono decisamente pronta per concludere. Sento che gran parte della storia che è stata raccontata, e lo sappiamo, è stata nelle nostre vite per molto tempo. Ma sono molto pronta a dire addio a questo capitolo della mia vita e ad aprirne di nuovi. Sono in grado di creare storie che sono importanti per me e concentrarmi sul quadro più ampio. Ma sono davvero grata per quello che mi ha dato la serie”.

Nel futuro della bella attrice non solo il lavoro, ma anche gli studi. Si è iscritta infatti alla Purdue University, un’università dell’Indiana, per studiare human services:

“Sono davvero consapevole di quanto sia privilegiata per avere accesso all’istruzione e saperne di più sulle cose che voglio imparare, e poi aiutare gli altri a recuperare quell’istruzione nelle comunità e nelle aree in cui i giovani non sono in grado di accedere ai curricula”.

Arrivati a questo punto, allora, i fan si iniziano a chiedere di cosa parlerà lo spin off di Stranger Things e sono davvero curiosi di scoprirlo. Ma prima spazio alle riprese dell’ultima stagione della serie tv che inizieranno a partire da giugno.

E tu sei un fan di Stranger Things? Cosa ne pensi della decisione presa da Millie Bobby Brown?