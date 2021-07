Stranger Things, la serie televisiva statunitense di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer (We All Fall Down, Eater, Hidden – Senza via di scampo), uno dei programmi di punta della piattaforma di streaming Netflix prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment, avrà una quarta stagione, come vi avevamo preannunciato mesi fa, che promette di regalare ai fan dello show ancora sorprese incredibili.

E, se questo non bastasse, anche di svelare alcuni retroscena che sono stati tenuti nascosti per diversi anni! Nelle ultime ore, infatti, l’attore David Harbour (I segreti di Brokeback Mountain, Thin Ice – Tre uomini e una truffa, La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones), che nella serie interpreta il ruolo di Jim Hopper, intervistato dal magazine Entertainment Tonight, ha inaspettatamente dichiarato che c’è una rivelazione “molto grande” che a quanto pare sente la necessità di fare.

Il suo annuncio, che riguarda proprio il personaggio di Hopper da lui interpretato nello show, a quanto pare la tiene segreta da ben cinque anni. ATTENZIONE SPOILER! Se non volete saperne di più vi conviene non procedere nella lettura, se invece siete curiosi, andate pure avanti con la notizia!

La rivelazione che David Harbour tiene segreta da 5 anni

David Harbour ha deciso che non può più tenere il segreto e che parlerà! Ha dunque dichiarato che c’è una rivelazione “molto grande” su Hopper che tiene segreta da cinque anni. Insieme a questa notizia bomba, inoltre, a quanto pare saranno svelati anche maggiori dettagli sul suo passato, come suggerivano quegli scatolini trovati da Undici (interpretata dall’attrice Millie Bobby Brown) nella seconda stagione, che erano marchiati con le scritte “Papà”, “New York” e “Vietnam”.

Nella quarta stagione dello show, quindi, sarà finalmente svelato qualcosa a tal proposito. Saranno, inoltre, svelati anche maggiori dettagli sul suo passato, come da lui stesso dichiarato:

“Ci sono alcune cose divertenti che stiamo facendo in questa stagione, ma anche le cose più pesanti e drammatiche che abbia mai dovuto fare. Vedremo Hopper nei suoi momenti più vulnerabili, sveleremo un sacco di dettagli sul suo passato a cui abbiamo solo fatto riferimento con quelle scatole nella mansarda. Vedremo molti di questi fili, e inoltre vedremo la sua rinascita.”

E, ancora, a tal proposito, l’attore dice che Hopper “riemergerà come un essere umano molto diverso”. Invece, per quanto riguarda il grande segreto, vale la pena riportare ancora una volta le dichirazioni di David Harbour:

“C’è una cosa che ha ripercussioni molto grandi in questa stagione, ed è una cosa che so fin dalla prima inquadratura della prima stagione. Nel minuto esatto in cui cominciammo le riprese, io e i fratelli Duffers dicemmo: “Oh, non sarebbe fico fare questa cosa?”. Non pensavamo nemmeno che avremmo avuto una seconda stagione, e ora possiamo farla in questa stagione. È molto soddisfacente aver avuto un’idea cinque anni prima, e poi dire: “Oh, questa è la stagione in cui riveleremo il segreto che usavamo solo come un espediente sottile per comunicare qualcosa”. Finalmente la svilupperemo, ed è molto fico.”

Le rivelazioni sulla quarta stagione di Stranger Things

Non è più un mistero, dunque, che Hopper sia sopravvissuto dopo il finale della terza stagione di Stranger Things: il primo teaser aveva mostrato lo sceriffo di Hawkins prigioniero dei sovietici in Kamchatka, e a questo punto sarà decisamente interessante scoprire come riuscirà a fuggire nella quarta stagione.

I nuovi episodi, però, racconteranno anche molto altro, e non ci rimane che stare a vedere cosa accadrà. Intanto, se dobbiamo credere alle dichirazioni fatte da Finn Wolfhard, l’attore che nella serie interpreta Mike Wheeler, i nuovi episodi dello show usciranno nel 2022, ma una data certa non è ancora disponibile.

A febbraio del 2020, Netflix aveva annunciato il rinnovo della serie televisiva Stranger Things attraverso il primo teaser trailer (ve ne abbiamo parlato qui). Il protagonista era Jim Hopper, personaggio amatissimo dal pubblico che come già detto negli ultimi episodi della terza stagione sembrava essersi sacrificato per salvare Joyce, interpretata dall’attrice Winona Ryder, sua fidata amica, o forse anche qualcosa di più…

Il teaser, dunque, smentiva la morte del personaggio, mostrando Hopper vivo, ma in un campo di prigionia russo. Come andrà a finire? Per adesso nella quarta stagione incontreremo nuovi personaggi: Robert Englund (Victor Creel), Tom Wlaschiha (Dmitri), Sherman Augustus (Tenente Colonnello Sullivan), Mason Dye (Jason Carver) e Nikola Djuricko (Yuri) avranno un ruolo ricorrente nella stagione 4. Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), Eduardo Franco (Argyle) e Joseph Quinn (Eddie Munson) avranno invece un ruolo regolare. Ci saranno inoltre Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen nel ruolo (Ms. Kelly), Grace Van Dien (Chrissy) e Amybeth McNulty (Vickie).

E voi cosa pensate delle novità su questa nuova stagione? Fatecelo sapere con un commento!