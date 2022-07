Stranger Things è una serie tv statunitense ideata dai Duffer Brothers che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2016. All’attivo ha quattro stagioni (con una quinta e conclusiva stagione in arrivo tra il 2023 ed il 2024) per un totale di 34 episodi.

Senza dubbio, si tratta di una delle serie tv più amate dal pubblico di Netflix tanto che è uno dei titoli più visti ed apprezzati. È sufficiente pensare che ha ottenuto cinque candidature ai Golden Globe e ben 41 agli Emmy. Per questo motivo è in arrivo uno spin off: si sa che quando una serie tv è molto amata e si appresta ad arrivare verso il capitolo conclusivo si cerca di non deludere il pubblico e di andare oltre. Ma procediamo un passo per volta: i primi rumors su un possibile spin off risalgono allo scorso anno, precisamente durante la Conference Code del 2021 fino alla conferma dei Duffer Brothers che hanno annunciato la quinta ed ultima stagione, ma anche lo sviluppo di una serie parallela. Subito si è iniziato a pensare su cosa potesse basarsi lo spin off, per caso su uno dei personaggi più carismatici come Undici o Dustin? Niente di più lontano, durante la trasmissione Showrunners Sitdown With Kate Aurthur di Variety, infatti, hanno rivelato che non sarà così. I Duffer Brothers, infatti, hanno rivelato che:

“Ho letto queste voci secondo cui ci sarà uno spin off di Undici, persino uno spin off di Dustin… Non è niente del genere. È come se avessimo valutato tutto ciò. Voglio dire, abbiamo passato non so quante ore esplorando questa possibilità. Quindi sarà molto diverso”.

I protagonisti di Stranger Things

Inoltre, hanno rivelato che lo spin off sarà molto distante da Stranger Things per quanto riguarda la presenza di personaggi familiari e dell’ambientazione. La loro idea, infatti, è quella di sviluppare un nuovo show per poi affidarlo ad un altro registra:

“Speriamo di trovare la persona giusta a cui passare il testimone mentre noi ci occuperemo di nuovi progetti. La storia non sarà collegata così strettamente alla precedente. Abbiamo letto queste voci secondo cui ci sarà uno spin off di Eleven, che ci sarà uno spin off di Steve e Dustin, o qualcosa del genere. Non è interessante per noi perché abbiamo già raccontato tutto questo. Abbiamo passato non so quante ore a esplorare tutto questo. Quindi una nuova serie sarà diversa… Il tessuto connettivo più importante è la sua sensibilità narrativa. Sarà una storia che si collega al mondo di Stranger Things, ma in realtà riguarda più il modo in cui la raccontiamo”.

E tu sei un fan di Stranger Things? Cosa ti aspetti dallo spin off in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!