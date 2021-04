Non ho mai è la serie televisiva che ha fatto il suo debutto su Netflix nell’aprile 2020 attirando la curiosità del pubblico che, fin da subito, si è appassionato dei primi dieci episodi. D’altronde, si tratta di una trama interessante con protagonista una ragazza di origini indiane di nome Devi Vishwakumar (interpretata dall’attrice Maitreyi Ramakrishnan) che, dopo la morte prematura del padre, decide di iniziare il secondo anno del Liceo cercando di cambiare diverse cose della sua vita, primo tra tutti il suo status sociale.

Devi inizia una specie di sfida per superare diversi limiti che la bloccavano e che la facevano rimanere “indietro” rispetto le sue coetanee. Sfida che, però, non sempre riesce a portare a termine poiché amici, famiglia e soprattutto i sentimenti non le rendono le cose facili. Nel luglio 2020 abbiamo appreso la notizia che vi sarebbe stata un’altra stagione. Come sappiamo, in questo periodo i tempi sono rallentati e quindi solo ora, a metà aprile 2021, sono iniziate ufficialmente le riprese di Non ho mai 2. Lo veniamo a scoprire tramite i profili social di Netflix dove sono state pubblicate alcune foto direttamente dal set e veniamo a scoprire anche che la nuova stagione arriverà sul piccolo schermo entro luglio 2021.

Devi, la protagonista di Non ho mai

La seconda stagione di Non ho mai porterà con sé una novità, ovvero una new entry nel cast. Stiamo parlando di Common, famoso rapper di Chicago classe 1972 e già protagonista del film Rimbalzi d’amore. Common vestirà i panni del Dottor Chris Jackson, un dermatologo collega di Nalini (la mamma di Devi). A parlare del suo ruolo è Lang Fisher, co-ideatrice della serie tv:

“Lui è un pò appariscente. E’ un noto dermatologo di Los Angeles, con la sua linea di prodotti, ha un sacco di appuntamenti di lavoro e un ufficio stampa che sembra una Spa, mentre Nalini pensa che non sia all’altezza per uno studio medico”.

Nonostante questo, tra il Dottor Jackson e Nalini l’intesa crescerà sempre di più portando, al tempo stesso, Devi e la mamma a scontrarsi poiché la ragazza vede il tutto come un tradimento nei confronti del padre defunto. Per quanto riguarda il resto del cast, invece, troveremo al fianco di Devi e Nalini volti già noti della prima stagione: Darren Bernet tornerà a vestire i panni di Paxton, Jarren Lewison quelli di Ben, Ramona Young quelli di Eleanor e Lee Rodriguez quelli di Fabiola.

Ed a te piace Non ho mai? Cosa ne pensi della new entry Common? Ti aspettiamo nei commenti per discuterne insieme!