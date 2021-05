Netflix continua a stupire. Non è una novità il fatto che voglia riuscire a battere i suoi diretti concorrenti e riuscire, in questo modo, ad ampliare il suo bacino di telespettatori. Per questo motivo, continua con importanti novità, ultima tra tutte l’arrivo di una nuova serie televisiva dal titolo 1899.

1899 vede come creatori Jantje Friese e Baran Bo Odar, ovvero gli stessi di Dark, serie tv cult di Netflix. Si tratta di un mystery thriller con una prima stagione formata da otto episodi dalla durata di 60 minuti ciascuno, ma non sarà la solita serie tv a cui siamo abituati. La piattaforma di streaming riassume la trama in poche parole:

“Emigranti di varia provenienza in viaggio dal vecchio al nuovo continente si imbattono in un’altra nave alla deriva in mare aperto con un inquietante mistero a bordo”.

Proprio per questo motivo, troviamo un cast internazionale con attori provenienti da diversi paesi come la Danimarca, la Spagna, la Germania e la Polonia. Ciò che risalta subito all’attenzione è che non vi sarà nessun attore italiano nonostante Netflix sia molto visto nel nostro paese. Ogni attore reciterà nella propria lingua e si tratta di nomi conosciuti al pubblico: Miguel Bernabeau (Elite), Mathilde Olliver (Overlord), Maciej Musial (The Witcher) ed Andreas Pietschmann (Dark) per citarne alcuni.

1899, la nuova serie tv su Netflix

L’idea di 1899 era nata nel 2018, ma sono stati necessari un paio di anni prima di riuscire a far diventare il tutto realtà. Poi, però, c’è stata la pandemia che ha bloccato gli autori che erano pronti a partire per l’Europa alla ricerca della giusta location. Netflix ha trovato la soluzione grazie alla tecnologia Volume che permette di realizzare repliche in tre dimensioni della location all’interno di un semplice studio e loro ne hanno scelto uno in Germania. Quindi non è stato più necessario girare l’Europa o, meglio, lo hanno fatto i tecnici per le riprese. Per il resto è stato sufficiente andare in Germania. Le riprese ufficiali di 1899 inizieranno questa primavera e, più precisamente, il 3 maggio come rivela Baran Bo Odar sul suo profilo Instagram. Quindi, molto probabilmente, vedremo la serie tv sul piccolo schermo già alla fine del 2021 o, al più tardi, ad inizio 2022.

E tu cosa ne pensi di questa nuova serie tv? Conoscevi la tecnologia Volume? Ti aspettiamo nei commenti!