Succession è una serie tv statunitense che è stata ideata da Jesse Armstrong e che ha fatto il suo debutto su Hbo nel 2018, mentre in Italia è visibile su Sky o su Now. All’attivo ha quattro stagioni e ci racconta la storia della famiglia Roy con Logan, la moglie Marcia ed i quattro figli avuti da diversi matrimoni. Una famiglia che controlla la Waystar Royco, ovvero uno dei più grandi conglomerati di intrattenimento del mondo.

Una serie tv in grado di attirare l’attenzione del pubblico e di ottenere un ottimo riscontro sia da parte dei telespettatori che della critica. Come ogni titolo che piace e che, purtroppo, giunge alla conclusione sorge spontanea una domanda: ci saranno nuovi lavori che lo riguardano? D’altronde sappiamo che siamo in un’epoca in cui gli spin off nascono facilmente perché si decide di prendere in considerazione un determinato personaggio della storia e di conoscerlo meglio. La trama di Succession lo permette poiché ha diversi spunti per dedicarsi alle storie di vari personaggi e, per questo motivo, il pubblico sperava nell’arrivo di uno spin off che, almeno per il momento, pare non essere destinato ad arrivare. A darne la notizia è stata Francesca Orsi, il capo dei contenuti drammatici di Hbo che, durante un’intervista con Deadline, ha rivelato che:

“So che si è parlato di spin-off, ma no, non è previsto. Mai dire mai, ma basandomi sul mio istinto e su una serie di conversazioni sull’evoluzione di Succession e di questi personaggi, direi che in questa fase non c’è alcuna intenzione di fare uno spin-off su un personaggio. Se Jesse dovesse fare di nuovo una serie, penso che sarà del tutto originale. Non ne sono sicura, ma sarà un nuovo show, un’idea completamente nuova”.

Una scena di Succession

Certo, è anche vero che Francesca Orsi non chiude completamente la porta a questa possibilità. D’altronde anche Jess Armstrong ne sarebbe felice e pare non avere intenzione di abbandonare così Succession. Le sue parole:

“Penso che la storia che stavamo raccontando sia completa. Questa stagione è abbastanza forte da esaurire tutte le nostre riserve di interesse, e penso che ci sia del dolore in tutti i personaggi che è davvero forte. Ma la sensazione che potrebbe esserci qualcos’altro in un mondo vicino, o personaggi alleati, o alcuni degli stessi personaggi, anche questa è forte. Ho sentito che era arrivata la fine, ma quando ho parlato con alcuni dei miei collaboratori ci siamo chiesti ‘forse c’è un’altra parte di questo mondo in cui potremmo tornare, se ci fosse la possibilità? Forse c’è qualcos’altro che potrebbe essere fatto, sfruttando quanto c’è di buono fatto finora?'”.

Infine, anche l’attrice J. Smith Cameron che in Succession veste i panni di Gerri sarebbe entusiasta di un possibile spin off magari sul suo personaggio tanto che ha affermato:

“Probabilmente è giusto che la quarta sia l’ultima stagione. Ma per i personaggi e tutti gli altri temi dello show – che sono davvero ricchi di contenuto – sento che la serie potrebbe continuare per anni, perché c’è molto materiale. Ma noi attori ce ne restiamo in disparte e diciamo solo ‘ok, beh ciao, ciao a tutti’. È triste”.

E tu sei un fan di Succession? Ti piacerebbe vedere uno spin off della serie tv tanto amata? Ti aspettiamo nei commenti!