Le prime immagini del film Sulla stessa onda ci rivelano finalmente qualcosa in più sull’atteso lungometraggio di Massimiliano Camaiti, al suo esordio alla regia. Una storia molto toccante, che parla di un primo amore, acerbo e romantico come solo il primo può essere, ma lo cala in una situazione drammatica che lo renderà allo stesso tempo un amore maturo, costretto a crescere in fretta.

Netflix svela oggi il trailer ufficiale di Sulla stessa onda, il film prodotto con la collaborazione di Mediaset che vedremo sul catalogo dello streamer a partire dal 25 marzo 2021.

Gli attori protagonisti del film sono i giovanissimi Elvira Camarrone e Christian Roberto e accanto a loro possiamo trovare anche gli attori Donatella Finocchiaro, Corrado Invernizzi e Vincenzo Amato.

Analisi del trailer di Sulla stessa onda

La prima cosa che salta all’occhio guardando il trailer di Sulla stessa onda di Massimiliano Camaiti, è il mare e il sole della Sicilia, questo perché la storia è ambientata proprio sull’isola del sud Italia ed è stata girata tra Palermo e San Vito Lo Capo.

La storia parla di Sara e Lorenzo, due adolescenti in vacanza in un villaggio turistico dove lui è istruttore di vela e lei è lì per dedicarsi ad uno sport che l’ha sempre affascinata. Proprio lì, sulla spiaggia e tra le onde vediamo come i due di innamorano, entrambi per la prima vera volta nella vita, e passano del tempo insieme, sognando di volare sulle onde e di coronare i loro sogni.

Un giorno però, come ci mostra proprio il trailer, un incidente all’apparenza innocuo, come può essere una slogatura alla caviglia, porta Sara a chiudersi in se stessa, e ad allontanarsi a poco a poco da Lorenzo.

Nel trailer vediamo un’amica di Sara che le consiglia “di dirlo a Lorenzo”, capiamo quindi che c’è qualcosa che non va, un segreto che Sara preferisce tenere per sé. E’ così che Lorenzo, non dandosi per vinto, si reca a Palermo a casa della ragazza e lì conosce i suoi genitori che gli raccontano che Sara è affetta da una malattia degenerativa che la porterà velocemente verso un decadimento del fisico; il corso di vela era per Sara una sorta di “ultimo desiderio” per sentirsi una ragazza normale.

Colpito dalla notizia Lorenzo non si scoraggia, e forte del suo amore propone a Sara di compiere insieme un’avventura folle e romantica: iscriversi alla regata regionale di vela e gareggiare insieme…

Il trailer ci mostra i punti salienti di questa storia che però ci riserva tutte le sfumature di un amore puro e immenso, come il mare che lo lega e lo trasporta verso l’eternità. Un film romantico e drammatico da non perdere.

Sulla stessa onda arriverà su Netflix il 25 marzo 2021. Nell’attesa di poterlo vedere, lascia un commento qui sotto per dire la tua sul trailer del film.