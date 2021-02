Summertime è una serie tv italiana diretta da Francesco Lagi e da Lorenzo Sportiello. Arrivata su Netflix in pieno lockdown, nell’aprile 2020, con la prima stagione formata da otto episodi, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Summertime racconta la storia di Summer (l’attrice Coco Rebecca Edogamhe) e di Ale (l’attore Ludovico Tersigni): due ragazzi con uno stile di vita ed un carattere completamente opposto, ma che si innamorano. Una storia ambientata nella bella Romagna con le riprese avvenute tra Marina di Ravenna e Cesenatico. La serie tv si ispira al famoso libro di Federico Moccia, Tre metri sopra il cielo, ma in chiave più moderna. Dopo il successo della prima stagione, Netflix ha annunciato, già nel maggio 2020, che ci sarebbe stato un continuo e che la seconda stagione vedrà, dietro la cinepresa, ancora Francesco Lagi al fianco di Marta Savina.

Le riprese della seconda stagione di Summertime sono iniziate a Cesenatico nel luglio 2020, ma a metà settembre hanno subito un brusco stop dopo che tre membri del team sono risultati positivi al Covid 19. Visto il titolo ed anche la prima stagione, viene facile pensare che anche in seguito sarà ambientato in estate e si pensa che arriverà su Netflix tra giugno e settembre 2021 per far vivere al pubblico un’estate tipica della costa adriatica.

Il cast di Summertime

Ricordiamo che la prima stagione di Summertime si è conclusa con Ale in partenza per la Spagna dove lo aspettava un importante team di moto per iniziare la sua carriera, il tutto con l’appoggio di Summer che non voleva assolutamente mettersi tra di lui ed il suo sogno. Il cast è stato confermato quindi, oltre Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe, troveremo ancora Andrea Lattanzi nei panni di Dario, Amanda Campana sarà Sofia, Giovanni Maini interpreterà Edo ed Alicia Ann Edogamhe sarà Blue, la sorellina minore di Summer.

E voi avete seguito Summertime? Siete curiosi di vedere cosa succederà nella seconda stagione? Parliamone insieme nei commenti!