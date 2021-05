Ormai ci siamo, giovedì 3 giugno la seconda stagione di Summertime è pronta per fare il suo debutto. Il teen drama italiano, prodotto da Cattleya, è atteso con trepidazione dal pubblico e soprattutto vi è molta curiosità nel capire cosa succederà, soprattutto ai due personaggi principali: Summer (l’attrice Coco Rebecca Edogamhe) ed Ale (l’attore Ludovico Tersigni).

Ricordiamo, infatti, che la prima stagione si è conclusa con il ragazzo pronto a partire per la Spagna dove lo attendeva una carriera tra le moto da corsa, ma lontano dalla sua fidanzata tanto che inizierà una relazione con una certa Lola. Ma non ci è dato sapere il motivo per cui finirà la sua storia d’amore con Summer. Ancora pochi giorni e vedremo cosa succederà. Nel frattempo, vi è un’altra notizia che ha fatto esultare i telespettatori: Netflix, infatti, ha rivelato che ci sarà anche la terza stagione di Summertime. Il rinnovo per Summertime3 è arrivato ancora prima del debutto della seconda stagione, ma visto l’ansia dei fan si sa già che sarà un successo, proprio sulla falsa riga della prima edizione.

Il cast di Summertime

Tutto fa presupporre che le riprese della terza stagione si terranno già questa estate (tutto nel rispetto delle norme anti-Covid) con i nuovi episodi pronti a fare il loro debutto sul piccolo schermo ad inizio 2022. Ancora è preso per sapere cosa succederà, ma vedendo i due capitoli precedenti quasi sicuramente la terza stagione parlerà di un’altra estate in Riviera Romagnola con l’attrice che interpreta Summer che afferma:

“Non vedo l’ora di tornarci, è un posto che mi rende molto felice”.

Sarà l’estate post maturità per i protagonisti Summer, Edo, Ale e Sofia, con i loro progetti per il futuro e c’è chi spera anche che torni l’amore tra Ale e Summer, magari con il ragazzo che fa finalmente ritorno in Italia.

Ed a te piace Summertime? Cosa ti aspetti dalle nuove stagioni in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!