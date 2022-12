Il cantautore statunitense Oliver Tree ha pubblicato “Sunshine”.

La canzone è inclusa nel suo nuovo album, “Cowboy Tears Drown the World in a Swimming Pool of Sorrow” uscito in versione deluxe che include un totale di 11 tracce, alcune delle quali sono state coprodotte da Travis Barker. Il brano e l’intero album si può ascoltare tramite i punti vendita digitali.

Il brano è stato scritto e prodotto da Oliver insieme a Whethan.

Le prime esperienze nel mondo della musica per Oliver, prendono forma tra le fila degli Irony, una band ska, passando poi all’elettronica, all’hip-hop e al clubbing, aprendo concerti di artisti come Tyler, The Creator e Frank Ocean. L’esordio discografico è del 2011, quando Tree viene messo sotto contratto dall’etichetta indipendente R&S Records e pubblica, due anni dopo, l’EP “Demons”.

Nel 2017 l’artista passa all’Atlantic e dà alle stampe gli EP “Alien Boy”, nel 2018, e “Do You Feel Me?”, nel 2019 fino ad arrivare al successo degli ultimi tempi.

Il significato di “Sunshine” di Oliver Tree

“Sunshine” di Oliver Tree è una canzone dalle tonalità punk rock. La canzone é romantica nonostante la sonorità aggressiva, il suo raggio di sole é una ragazza di cui é innamorato. L’artista come sempre è divertente e unico e con il suo stile continua a lasciare il segno nella musica, rilasciando banger dopo banger.

La traduzione di “Sunshine” di Oliver Tree

Ho cercato il mio sole

Lei è tutto ciò di cui ho bisogno

Ho cercato il mio sole

Lei è tutto ciò di cui ho bisogno

Sto aspettando il mio sole

Sono stufo di aspettare il mio sole

Ma le nuvole stanno ancora arrivando

Cattive notizie, dimmi di più

Con le spalle voltate

Non c’è modo di guardare indietro

Sto aspettando il mio sole

Sono stufo di aspettare il mio sole

Lei è tutto ciò di cui ho bisogno

Lei è tutto ciò di cui ho bisogno

Lei è tutto ciò di cui ho bisogno

Lei è tutto ciò di cui ho bisogno

Ho cercato la luce del sole

È ancora troppo difficile da vedere

Ho cercato la luce del sole

Ho perso una parte di me

Ho smesso di guardare il cielo

Il sole splende forte, accecando i tuoi occhi

Per favore, smetti di guardare il cielo

Il sole splende forte, accecherà i tuoi occhi

Ho cercato il mio sole

Lei è tutto ciò di cui ho bisogno

Ho cercato il mio sole

Lei è tutto ciò di cui ho bisogno

Sto aspettando il mio sole

Sono stufo di aspettare il mio sole

Lei è tutto ciò di cui ho bisogno

Lei è tutto ciò di cui ho bisogno

Lei è tutto ciò di cui ho bisogno

Lei è tutto ciò di cui ho bisogno

E tu, cosa ne pensi di “Sunshine” di Oliver Tree? Lascia un commento!