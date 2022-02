Uno degli appuntamenti sportivi più attesi negli Stati Uniti, il Super Bowl, anche quest’anno è stato particolarmente spettacolare. Nella competizione tenutasi la sera del 13 febbraio 2022, al SoFi Stadium di Los Angeles, si sono affrontati i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals.

Ma lo spettacolo non è soltanto quello sportivo, dal momento che da sempre la fase di intervallo è dedicata all’Halftime Show, momento in cui si esibiscono alcuni degli artisti più amati dal pubblico. Questa 56esima edizione del Super Bowl, non è stata da meno, portando sul palco l’esibizione di Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg e Mary J. Blige.

Chi si è esibito al Super Bowl 2022

Uno spettacolo bellissimo, accompagnato dall’ovazione costante del pubblico. Lo spettacolo, come puoi vedere nel video in cima all’articolo, si è svolto su di un’istallazione bellissima, formata da diversi cubi, come edifici, che gli artisti percorrevano su diversi livelli cantando. Ad accompagnarli anche diversi corpi di ballo.

Il primo a comparire sulla scena è stato Dre, che ha poi aperto la strada a Snoop Dogg, man mano si sono aggiunti gli altri artisti, fino ad arrivare alla star a sorpresa, che come sempre non viene mai rivelata prima dell’esibzione. Quest’anno a sorpresa è arrivato 50 Cent che ha cantato In Da Club reppando a testa in giù.

E’ stato poi il momento di Mary J. Blige, che dal piano superiore ha abbagliato tutti con la sua tutina bianca piena di strass, cantando prima Family Affair e poi No More Drama.

Il momento più atteso è stato comunque quello dell’arrivo di Kendrick Lamar, che si è esibito con un completo i Virgil Abloh per Louis Vuitton, circondato da ballerini con una fascia che recitava “Dre Day”. Poco dopo l’ha raggiunto Eminem, che ha fatto letteralmente impazzire i presenti.

Lo spettacolo si è concluso con tutti gli artisti sul palco con Still D.R.E..

Le canzoni cantate al Super Bowl 2022

Dr. Dre e Snoop Dogg: The Next Episode

Dr. Dre e Snoop Dogg: California Love

50 Cent: In Da Club

Mary J. Blige: Family Affair

Mary J. Blige: No More Drama

Kendrick Lamar: Alright

Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre: Forgot About Dre

Eminem: Lose Yourself

Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige: Still D.R.E.

Che te ne pare delle esibizioni al Super Bowl 2022? Lascia un commento per dire la tua.