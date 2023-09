Surviving Summer – Un’estate travolgente è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix nel giugno dello scorso anno e che, al momento, ha all’attivo due stagioni per un totale di 18 episodi con gli ultimi 8 episodi che sono usciti proprio da pochi giorni sulla piattaforma di streaming.

La serie tv ci racconta di Summer, una giovane ragazza ribelle di New York che viene espulsa dalla scuola ed esiliata in Australia dove non perde tempo ed inizia a farsi conoscere facendo scalpore nella cerchia ristretta di una giovane surfista e lasciando dietro di sé pasticci su pasticci. E come ogni volta che escono nuovi episodi di una serie tv che piace ed appassiona, il pubblico si pone sempre un’unica domanda: ci saranno nuovi episodi oppure quelli che abbiamo appena avuto modo di vedere coincideranno con gli episodi conclusivi della serie tv? Al momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte di Netflix, ma non bisogna stupirsi: d’altronde la seconda stagione di Surviving Summer – Un’estate travolgente è appena uscita ed il colosso di streaming ha bisogno di un po’ di tempo per studiare e valutare la risposta del pubblico e della critica.

La protagonista di Surviving Summer

In questo caso, però, la risposta del pubblico è stata molto positiva tanto che gran parte degli abbonati ha visto gli episodi appena usciti nel giro di poco tempo, complice anche la durata non troppo lunga di ciascuno di essi ed ora sono in attesa di una risposta. Attesa che forse sarà un po’ lunga. È sufficiente pensare che Surviving Summer 2 è stata annunciata dopo cinque mesi dall’uscita del primo capitolo. Una cosa, però, è certa: da come è finita Surviving Summer – Un’estate travolgente 2 c’è ancora molto da raccontare ed ovviamente Netflix non ama lasciare in sospeso il suo pubblico. Probabilmente la nuova stagione uscirà tra circa un anno per dare l’opportunità di iniziare con le riprese e poi post produrre i nuovi episodi.

In questo modo ci sarà tutto il tempo necessario per lavorare nel migliore dei modi, ma al tempo stesso non si farà passare troppo tempo tra un capitolo ed un altro, cosa fondamentale per mantenere alta l’attenzione del pubblico e non far perdere l’interesse. Ovviamente anche in Surviving Summer – Un’estate travolgente 3 troveremo l’attrice Sky Katz nei panni di Summer Torres, la protagonista, ma al suo fianco potremmo ritrovare ancora Kai Lewins nei panni di Ari Gibson, Joao Marinho in quelli di Marlon Sousa e Savannah La Rain in quelli di Bodhi Mercer. Non ci resta altro che aspettare la conferma ufficiale della terza stagione da parte di Netflix e poi iniziare a sognare tutti i drammi e le emozioni che i nuovi episodi porteranno con sé.

E tu hai seguito Surviving Summer – Un’estate travolgente? Secondo te ci sarà una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!