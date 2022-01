Apple Tv + è sempre più sulla cresta dell’onda. L’obiettivo del nuovo anno, infatti, è quello di vincere la concorrenza delle dirette avversarie, ovvero le altre piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney +. Per farlo è alla ricerca costante di titoli intriganti ed originali, in grado di attirare l’attenzione del pubblico.

Ed ora è in arrivo la nuova serie drammatica dal titolo Suspicion, basata su una serie tv israeliana di grande successo, False Flag, andata in onda per due stagioni e visibile in Italia su Fox dal 2017. Segnatevi, quindi, la data del 4 febbraio quando Suspicion farà il suo debutto sul piccolo schermo. Sappiamo che, per il momento, c’è una prima stagione composta da otto episodi. Inizialmente, arriveranno i primi due e poi gli altri seguiranno, a cadenza settimanale, ogni venerdì su Apple Tv +. Il produttore esecutivo di Suspicion è Rob Williams, mentre alla regia troviamo Chris Long.

La trama di Suspicion

Il cast di Suspicion

Il figlio di un’importante donna d’affari americana viene rapito in un hotel di New York, e presto i sospetti cadono su quattro cittadini britannici apparentemente normali che erano nello stesso albergo la notte dell’accaduto. Ricercati dalla National Crime Agency e dall’FBI, si lanciano in una corsa disperata contro il tempo per dimostrare la loro innocenza. Ma stanno dicendo la verità? Chi c’è davvero dietro il misterioso rapimento e chi invece si trovava semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato? Il rapimento del ragazzo diventa un vero e proprio caso internazionale arrivando a coinvolgere l’FBI. L’unica regola valida per ogni attore in gioco? Quella di diffidare di tutti.

Il cast di Suspicion

Nel cast di Suspicion troviamo la celebre attrice Uma Thurman che vestirà i panni di Katherine Newman, mentre Kunal Nayyar sarà Aadesh Chopra. Presente anche Elyes Gabel nei panni di Sean Tilson, Georgina Campbell in quelli di Natalie Thompson, Tom Rhys-Harries in quelli di Eddie Walker. Ed infine anche Angel Coulby interpreterà Vanessa Okoye e Noah Emmerich sarà Scott Anderson.

L’analisi del trailer di Suspicion

In attesa del 4 febbraio, Apple Tv + ha rilasciato il trailer ufficiale di Suspicion dove capiamo, fin dal primo momento, quali sono le atmosfere ed i temi principali della serie. D’altronde, le parole d’ordine della serie sono cospirazione, sospetti e fraintendimenti. Il tutto inizia con le notte di Natalie Thompson quando la ragazza si sta recando verso l’altare e viene arrestata. Interrogata per diverse ore, non vuole nessun avvocato. Al tempo stesso anche gli altri “complici” vengono interrogati per la scomparsa del figlio di Katherine Newman che, nel frattempo, rilascia interviste affermando di amare il figlio e chiedendo il suo ritorno.

Ed a te piace il genere di serie drammatica? Seguirai Suspicion su Apple Tv +? Ti aspettiamo nei commenti!