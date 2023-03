Qualche tempo fa avevamo iniziato a parlare di “Oppenheimer“, il nuovo attesissimo film diretto da Christopher Nolan che ripercorre la storia di Robert Oppenheimer, colui che è considerato a tutti gli effetti il “papà” della bomba atomica, e del lungo processo che ha portato alla creazione di quest’arma di distruzione di massa.

Con un cast di attori molto noti nel panorama cinematografico moderno, quali Cillian Murphy (che interpreta il protagonista), Emily Blunt, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Florence Pugh, Rami Malek, Matt Damon, Alex Wolff, Jason Clarke e Tony Goldwyn, “Oppenheimer” sta già facendo discutere, nonostante manchino ancora ben quattro mesi alla sua uscita nelle sale, attualmente fissata per il prossimo 21 luglio.

In attesa di quel fatidico giorno, però, stanno venendo rivelate piano a piano ulteriori informazioni su tale (apparentemente) grandioso film, ed una di esse riguarda la sua ancora ipotetica ma molto probabile durata: “Oppenheimer” potrebbe infatti durare ben tre ore, superando dunque “Interstellar“, film di Nolan detentore in precedenza del record come lunghezza complessiva di girato (2 ore e 49 minuti), e diventando pertanto a sua volta il film dalla durata maggiore nel vasto repertorio del regista.

Come accennato prima, però, la durata finale di “Oppenheimer” non è ancora un dato assolutamente certo, dal momento che potrebbe variare in seguito agli accorgimenti ed agli eventuali tagli eseguiti in post-produzione.

Sperando però che questa lunghezza venga mantenuta, soprattutto nell’auspicabile caso in cui il film si riveli effettivamente conforme alle tante aspettative che il pubblico si è fatto su di esso, vi lasciamo qui di seguito il trailer di “Oppenheimer“, in cui è possibile vedere l’attore Cillian Murphy vestire i panni del fisico teorico omonimo.

Cosa pensate di questo film? Vi interessa? Andrete a vederlo al cinema, quando uscirà? Diteci tutte le vostre opinioni qui sotto nei commenti!