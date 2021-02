I fan di Spiderman attendono con ansia l’uscita del terzo capitolo. Dopo Spider-Man Homecoming e Spider-Man Far From Home è in arrivo Spider-Man 3 e finalmente è stato svelato, in modo ufficiale, anche il titolo di questo nuovo lavoro. Sarà Spider-Man 3: No Way Home e, stando a quanto afferma il protagonista Tom Holland, sarà un vero e proprio capolavoro.

L’attore, infatti, ha promesso che le aspettative dei fan non saranno deluse e che, al contrario, potranno assistere ad uno dei film sui supereroi più ambiziosi di sempre. Il terzo capitolo di Spider-Man vedrà nel cast Zendaya, attrice statunitense classe 1996, ma anche Jacob Batalon nei panni di Ned Leed e l’attrice Marisa Tomei sarà May Parker. Nomi importanti, ma che non includono quelli di Tobey Maguire e di Andrew Garfield. Infatti, gli appassionati speravano in una reunion degli Spiderman del passato insieme allo Spiderman attuale, ma così non sarà.

L’attore Tom Holland è Spiderman

Spider-Man: No Way Home arriverà nelle sale cinematografiche (sperando che potranno riaprire) a Natale 2021 ed a confermare la data di uscita è direttamente il cast del film, con un video teaser pubblicato sui social network. Ovviamente, per il momento, non sappiamo se si riferiscono alla data precisa o se si tratta solo del periodo natalizio, ma presto lo scopriremo.

Ed a voi piace Spider-Man? Andrete a vedere il terzo capitolo? Aspettiamo i vostri commenti!