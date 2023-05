La serie tv SWAT sarà rinnovata per la settima stagione. La CBS ha infatti concordato la messa in ondadell’ultima stagione della seri poliziesca per il prossimo autunno.

Le conversazioni per il rinnovo tra la CBS e lo studio principale della SWAT, la Sony Pictures Television, sono ricominciate Venerdì scorso, subito dopo che la serie con Shemar Moore era stata ufficialmente cancellata. I fan però si sono mobilitati dietro il popolare spettacolo e hanno ottenuto la creazione di un ultima stagione.

I colloqui sono continuati durante il fine settimana fino a Lunedì 8 Maggio con la decisione del rinnovo. La CBS dovrebbe svelare il suo programma autunnale Mercoledì 10 Maggio ma già si parla di un’ ultima stagione composta da 13 episodi.

“Abbiamo ascoltato i nostri spettatori e il loro sfogo di passione per SWAT e abbiamo raggiunto un accordo per rinnovarlo per un’ultima stagione di 13 episodi in onda durante l’anno di trasmissione 2023-2024”, così hanno affermato in una dichiarazione congiunta Amy Reisenbach, Presidente, CBS Entertainment, e Katherine Pope, presidente di Sony Pictures Television Studios.

SWAT è infatti andato in onda per sei stagioni sulla CBS e ha raccolto un devoto seguito. “Siamo lieti di aver trovato un modo per riportarlo indietro e chiudere le trame e i personaggi dello spettacolo, cosa che il pubblico merita. Ancora una volta, apprezziamo i talenti e gli sforzi del cast, degli scrittori, dei produttori e della troupe e di tutti coloro che hanno contribuito al successo di SWAT . Attendiamo con impazienza il suo ritorno nella prossima stagione”concludono Reisenbach e Pope

SWAT rinnovata per la settima stagione:la reazione di Moore

Moore aveva accennato alla cancellazione della serie tv già Venerdì sera con un post sul suo profilo Instagram.

“È tutta una questione di soldi, voi tutti. Hanno detto che siamo stati cancellati, ma indovina un po’, non penso che abbiamo finito”, ha detto in un videomessaggio ai fan. “La CBS si sveglierà e realizzerà di aver commesso un errore. Sony farà i conti e si renderà conto che questa non è la mossa giusta. Spero che possiamo avere un kumbaya e tornare insieme e continuare questo spettacolo perché è un buon momento per le famiglie di tutto il mondo”.

Nella nuova stagione inoltre la star Shemar Moore è stata aggiunta come produttore esecutivo.

Prima dell’arrivo della settima stagione di SWAT, la seconda parte del finale della sesta stagione andrà in onda Venerdì 19 Maggio sulla CBS.

