Sweet Tooth è una serie tv fantasy che si basa sull’omonimo fumetto di Jeff Lemire. Al momento ha all’attivo due stagioni composte da otto episodi ciascuna, per un totale di sedici episodi.

I protagonisti della serie tv sono Gus, un ragazzo metà umano e metà cervo, e Jeppers, un senzatetto solitario. Entrambi si ritrovano a vivere in un mondo post apocalisse pieno di pericoli e di ostacoli, per questo motivo dovranno cercare di ricominciare da zero. Le avventure di certo non mancano, così come non mancano i colpi di scena. Solo la scorsa settimana ha fatto il suo debutto su Netflix la seconda stagione ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. È sufficiente pensare che, nei primi quattro giorni, ha accumulato 48,3 milioni di ore visualizzate sulla piattaforma di streaming. E nonostante sia passato poco tempo dall’uscita dei nuovi episodi, il colosso di streaming ha già annunciato che ci sarà una terza stagione di Sweet Tooth. E se da una parte questa notizia ha reso felici i fan, dall’altra parte c’è anche un po’ di tristezza poiché è stato reso noto che la terza stagione coinciderà con il capitolo finale della serie tv. A tal proposito, infatti, il creatore Jim Mickle ha affermato che:

“In molti modi, è esattamente la storia che immaginavo avremmo raccontato e in molti modi prende vita da sola. All’inizio, abbiamo deciso di raccontare questi pezzi fondamentali della storia di Gus e i grandi momenti del fumetto, ma la bellezza della narrazione di lunga durata e del viaggio di Gus in 24 episodi è che i personaggi stessi ti dicono cosa vogliono essere. La troupe e il cast portano così tanta profondità e punti di vista su chi sono i personaggi, da dove vengono e dove stanno andando. La terza stagione è una storia artica con nuove entusiasmanti avventure e quella che speriamo possa essere una conclusione soddisfacente per questa storia epica. Gus vedrà un lato del mondo e dell’umanità che non ha visto nella prima o nella seconda stagione”.

Le sue parole non lasciano certo spazio alla speranza e ci fanno capire come non ci sarà una quarta stagione di Sweet Tooth. Nonostante questo, la serie tv ha raggiunto risultati incredibili se pensiamo che, in soli tre anni, è stata la protagonista di un’ascesa da record. Inoltre, a quanto pare, i nuovi episodi del terzo capitolo sono già stati girati in Nuova Zelanda, quindi la parte più impegnativa del lavoro di produzione è già stata fatta. Questo ci fa pensare che non passerà molto tempo prima che Sweet Tooth 3 faccia il suo debutto sulla piattaforma di streaming, magari arrivando già entro la fine di questo anno o, al più tardi, all’inizio del prossimo. D’altronde si sa, quando un titolo piace è necessario cavalcare l’onda e mantenere vivo l’interesse dei telespettatori senza far passare troppo tempo tra una stagione e l’altra.

