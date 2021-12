Sylvester Stallone è uno degli attori più amati a livello mondiale anche grazie al fatto che ha dato il volto a personaggi diventati simbolici come Rambo e Rocky. Esperienze positive che gli hanno permesso di diventare un volto molto noto ed ora è pronto ad aggiungere un ulteriore tassello alla sua strabiliante carriera arrivato a 75 anni.

Sembrerà strano, ma il tre volte candidato agli Oscar è stato protagonista di film conosciuti a livello internazionale eppure non è mai stato il primo volto sul piccolo schermo. Quindi, per la prima volta vestirà i panni di uno dei protagonisti di una serie tv. La serie tv, dal titolo Kansas City, è stata creata da Tayler Sheridan (creatore del successo di Yellowstone) e da Terence Winter (sceneggiatore de Il Soprano) per Paramount +. Stallone non è certo spaventato dall’età che avanza, anzi è sempre pronto a mettersi in gioco con nuove avventure ed a migliorarsi dal punto di vista professionale.

L’attore Sylvester Stallone

In Kansas City, Sylvester Stallone vestirà i panni di Sal, un leggendario Boss mafioso di New York di origine italiana costretto a trasferirsi a Kansas City, in Missouri. Il suo obiettivo è quello di fare in modo che la sua famiglia riesca ad adattarsi al nuovo modo di vivere nel Missouri. Al suo fianco personaggi inaspettati ed originali che gli terranno compagnia in questo suo percorso. L’attore non sarà solo il protagonista, ma anche il produttore esecutivo. Per il momento sappiamo che la serie tv andrà in onda sulla piattaforma streaming di Paramount +, ma sicuramente ci sarà l’occasione di vederlo anche in altre piattaforme con il passare del tempo poiché si tratta di un’occasione unica. A tal proposito, David Glasser, CEO di 101 Studios, ha affermato che:

“Poter avere il leggendario Stallone impegnato a interpretare uno di questi personaggi è un vero privilegio”.

