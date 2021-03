SZA ha finalmente regalato al suo singolo di successo “Good Days” un nuovo video musicale psichedelico autodiretto.

Nella clip, SZA immagina di essere un fungo magico che cresce nella foresta, e danza tra gli altri funghi mentre spruzza spore; questo filmato è giustapposto alla pole dance di SZA in una biblioteca piena di libri.

SZA, ancora addormentata, alla fine si allontana dal suo viaggio e finisce in una stazione di servizio dove balla su un frammento di una nuova canzone che chiama “Shirt”; SZA aveva già anticipato l’allora inedito “Good Days” alla conclusione del suo precedente video “Hit Different”. Quindi Shirt sarà probabilmente il prossimo singolo ufficiale della cantante.

“Non sono mai stata più spaventata e orgogliosa di essere me stessa”, ha scritto SZA su Instagram dopo l’uscita del video. “Grazie a tutto il mio team per essere costantemente paziente e di supporto. Vi amo tutti.”

Arrivata più di tre anni dopo il suo acclamato album di debutto del 2017 Ctrl, “Good Days” – dalla sua uscita a Natale 2020 – è diventata la più grande canzone da solista della carriera di SZA, raggiungendo il disco di platino e, ovviamente, un ottimo posizionamento anche nella nostra Wonder Songs.

Qual è il significato di Good Days di SZA?

All’inizio della canzone, sentiamo che SZA ha problemi a superare il suo passato irregolare. La più grande delle sue preoccupazioni è superare la sua ultima relazione, che pensava fosse quella giusta. Ma col senno di poi, scopre che si stava aggrappando a un sogno. E fa male ammettere di aver sbagliato!

Proprio quando sembra che le cose potrebbero andare bene, quella relazione la colpisce di nuovo duramente. Torna strisciando nel suo guscio.

Ma SZA si rende conto che questo non è il modo di vivere. Deve andare avanti. Deve prendersi cura di se stessa. Il mondo non si ferma solo perché una relazione non ha funzionato.

SZA nel fiabesco mondo del video di Good Days.

Voler andare avanti è il primo passo verso la guarigione. E cerca di fare pace con i suoi pensieri oscuri e di liberare spazio per quelli nuovi. SZA pensa che ci saranno giorni migliori molto presto. Ma affinché questo “buono” avvenga, deve tenersi aperta alle possibilità che la vita gli offre.

SZA ha ancora una preoccupazione: si chiede se ha sprecato il meglio della sua vita con una persona nociva per lei. Questa risposta probabilmente la conoscerà vivendo. E tu hai avuto una relazione simile a quella di SZA? Facci sapere cosa ne pensi della canzone nei commenti qui sotto. Ti lasciamo al testo in lingua originale della canzone.

Il testo di Good Days di SZA

[Verso 1: SZA]

Good day in my mind, safe to take a step out

Get some air now, let yo edge out

Too soon, I spoke

You be heavy in my mind, can you get the heck out?

I need rest now, got me bummed out

You so, you so, you

Baby, baby, babe

I’ve been on my empty mind shit

[Pre-Ritornello: SZA]

I try to keep from losin’ the rest of me

I worry that I wasted the best of me on you, babe

You don’t care

Said, “Not tryna be a nuisance, this is urgent”

Tryna make sense of loose change

Got me a war in my mind

Gotta let go of weight, can’t keep what’s holdin’ me

Choose to watch while the world break up in front of me

[Ritornello: SZA, Jacob Collier & Both]

All the while, I’ll await my armored fate with a smile

I still wanna try, still believe in

Good days, good days, always

Always inside (Always in my mind, always in my mind, mind)

Good day living in my mind

[Verso 2: SZA, Jacob Collier]

Tell me I’m not my fears, my limitations

I disappear if you let me

Feelin’ like, yeah (On your own)

Feelin’ like Jericho

Feelin’ like Job when he lost his shit

Gotta hold my own, my cross to bear alone, I

Ooh, played and dipped, way to kill the mood

Know you like that shit

Can’t groove it, ba-baby

Heavy on my empty mind shit

[Pre-Ritornello: SZA]

I gotta keep from losin’ the rest of me (Rest of me)

Still worry that I wasted the best of me on you, babe

You don’t care

Said, “Not tryna be a nuisance, this is urgent” (It’s urgent)

Tryna make sense of loose change

Got me a war in my mind (My mind)

Gotta let go of weight, can’t keep what’s holdin’ me

Choose to watch while the world break up in front of me

[Ritornello: SZA, Jacob Collier & Both]

All the while, I’ll await my armored fate with a smile

I still wanna try, still believe in

Good days, good days, always (Good days on my mind, good days on my mind)

Sunny inside (Always in my mind, always in my mind, mind)

Good day living in my mind

[Verso 3: SZA]

Gotta get right

Tryna free my mind before the end of the world

I don’t miss no ex, I don’t miss no text

I choose not to respond

I don’t regret, just pretend shit never happened

Half of us layin’ waste to our youth, it’s in the present

(Na-na, na-na, na-na, na)

Half of us chasin’ fountains of youth and it’s in the present now

[Conclusione: Jacob Collier]

Always in my mind, always in my mind, mind

You’ve been making me feel like I’m

Always in my mind, always in my mind, mind