SZA ha finalmente condiviso il video ufficiale della canzone I Hate U. Uscita lo scorso agosto insieme ad altri due singoli, la canzone ha conquistato subito i fan che adesso possono associare a musica e parole anche il bellissimo video.

Il video di I Hate U ha come protagonista l’attore e rapper LaKeith Stanfield, già conosciuto per la sua partecipazione a film come Scappa-Get Out e Judas and the Black Messiah, pellicola che gli ha anche portato una prima nomination agli Oscar. Il video è stato diretto da Jack Begert, che ha collaborato con i compagni di etichetta della Top Dawg Entertainment di SZA, tra cui Kendrick Lamar, ScHoolboy Q, SiR e Jay Rock.

Il video ufficiale di I Hate U di SZA

Nel video di I Hate U, che puoi vedere in cima all’articolo, il protagonista è un ragazzo che, dapprima in un parcheggio, nella sua macchina e poi su una spiaggia deserta, discute animatamente al telefono con la sua lei.

Sullo sfondo di questo pittoresco e malinconico paesaggio, quindi, il ragazzo arriva stremato dal litigio a chiudere finalmente la chiamata, salvo poi ricevere un messaggio, dalla stessa SZA che recita proprio I Hate U, ti odio.

Un video tutto sommato semplice, ma che rede giustizia al brano I Hate U, diventato ormai il brano R&B di una donna più ascoltato in streaming su Apple Music, risultato che ha raggiunto in appena una settimana.

E tu cosa ne pensi di questo video di I Hate U di SZA? Lascia un commento per dire la tua.