SZA ha condiviso inaspettatamente un trio di nuove tracce tramite Soundcloud domenica mattina.

Le ha descritte come “pensieri casuali”, le canzoni – “Joni”, “I Hate You” e “Nightbird” – sono essenzialmente singoli completi. Mentre “Joni” è una ballata su chitarra acustica, “I Hate You” è un brano electro-R&B e “Nightbird” presenta una melodia downtempo e un testo pieno di desiderio.

Secondo un tweet, SZA è stata ispirata dagli astri prima della condivisione dei brani.

A giugno, SZA ha collaborato con SAINt JHN per creare la canzone d’amore “Just For Me“, estratta dalla colonna sonora di Space Jam: A New Legacy. Prima della sua uscita, SZA ha collaborato anche con Doja Cat per il singolo disco “Kiss Me More“. Nel dicembre 2020, SZA ha condiviso il suo singolo “Good Days“.

SZA ha pubblicato il suo album di debutto Ctrl nel 2017. Ma la cantante ha descritto la sua relazione con l’ex etichetta come “ostile”.