Il 9 dicembre 2022 è uscito il nuovo album in studio di SZA (pseudonimo di Solana Imani Rowe), cantautrice di origini statunitensi: si chiama “S.O.S.”, ed il è suo secondo disco, che fa seguito a “Ctrl“, risalente al 2017 e molto apprezzato dal pubblico.

Sempre in questa data, è stato rilasciato anche il nuovo singolo della cantante, intitolato “Nobody gets me“, caratterizzato da un sound pop molto dolce, che entra subito in testa.

Significato di “Nobody gets me”

“Nobody gets me” è una canzone-dedica rivolta ad una persona speciale, quella che si differenzia da tutte le altre che fanno ed hanno fatto parte della nostra vita perchè, a differenza loro, è l’unica in grado davvero di cogliere gli aspetti più intimi e segreti della nostra personalità.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Ho fatto una lunga vacanza

Niente trucco, solo JAY-Z

Tu eriin mezzo alle palle, ora ci stiamo dando da fare

Mi hai fatto spogliare all’MGM

Così ubriaca, urlavo “Fanculo”.

Ora è tutto sfocato, ma allora lo pensavo davvero

Sbrigati, baby, ficcalo dentro

Prima che i ricordi si facciano sentire

[Pre-Ritornello]

È troppo tardi, non voglio perdere

[Coro]

Quello che resta di te

Come posso dirti

Che non voglio vederti con nessun altra se non con me?

Nessuno mi prende come te

Come posso lasciarti andare?

Mi piaccio solo quando sono con te

Nessuno mi capisce, tu sì

Tu lo fai

Nessuno mi prende, tu lo fai

Tu lo fai

Nessuno mi capisce, tu lo fai

Tu lo fai

Nessuno mi capisce, tu lo fai

[Verso 2]

Mi hai portato al balletto

Mi hai proposto di andare sulla strada

Ti sentivi vuoto così mi hai lasciato

Ora sono bloccata ad avere a che fare con un fannullone

Se sono vera, mi merito di meno

Se fossi in te, non mi riprenderei

Faccio finta che quando sono con un uomo sia tu

[Pre-Chorus]

E so che è troppo tardi, non voglio perdere



[Ritornello]

Cosa è rimasto di te

Come posso dirti

Che non voglio vederti con nessun’altra se non con me?

Nessuno mi prende come te

Come posso lasciarti andare?

Mi piaccio solo quando sono con te

Nessuno mi capisce, tu sì

Tu lo fai

Nessuno mi capisce, tu lo fai

Tu lo fai

Nessuno mi capisce, tu lo fai

[Outro]

Tu lo fai

Nessuno mi capisce, tu lo fai

Nessuno mi capisce, tu lo fai.

