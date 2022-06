Non c’è estate senza Takagi e Ketra e quest’anno il tormentone estivo del duo di producer più famoso in Italia sarà diverso da quello a cui siamo abituati, esce oggi infatti, “Bubble” il nuovo singolo estivo della coppia.

Con loro quest’estate ci saranno un big della musica rap come Salmo e uno dei più importanti tra i nuovi volti della nostra musica emersi negli ultimi anni, tha Supreme. Il risultato di questa collaborazione ha dato vita a “Bubble”, brano da poco pubblicato e disponibile in rotazione radiofonica e nelle piattaforme digitali.

Takagi & Ketra non hanno mai smesso di sorprendere e continuano a sperimentare fra generi e sonorità di varia natura. Sono sicuramente tra i re incontrastati della stagione estiva, basti pensare ad alcuni dei loro maggiori successi come “Amore e Capoeria” “Jambo”, “Venere e Marte” e “Shimmy Shimmy“, diventati delle vere e proprie hit nella stagione più calda dell’anno.

Il significato di Bubble di Takagi & Ketra

“Bubble” rappresenta l’anti-tormentone estivo ed è una traccia che rievoca le sonorità techno-rave degli anni ’90, quando i rapper si avventuravano su tempi veloci fatti apposta per infuocare le piste da ballo di tutto il mondo.

Dopo i successi degli anni scorsi e dopo aver dominato le classifiche puntando sull’afro beat e sulla rumba flamenca, con “Bubble” Takagi & Ketra superano i confini di genere e regalano all’estate italiana un’originalissima colonna sonora super contemporanea, da ballare e cantare.

Il ritornello del brano, con l’incessante “We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh”, il rappato in corsivo di Tha Supreme, la folle ironia di Salmo, la struttura del brano pop, fanno di questo pezzo uno dei candidati più papabili a diventare un successo estivo per originalità e intrattenimento.

Il testo di Bubble di Takagi & Ketra

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

Lei un po’ mi ama un po’ mi fa star dentro una bubble

Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, halo

Yo, già ho consumato le suole

Dietro ho ‘ste qui di cui non so neanche il nome, io ah ah ah

Cerco me anche se non dovevo ma me ne sto andando

Corro più veloce di lambo lascio le scorie

Stare coi fratelli mi rianima sempre in corner

Ho dentro uno squalo ma se lo ignoro è come non ci fosse

Fumo, fumo g fino alla tosse

Vedo troppe cose che per me son non sense

lei un po’ mi ama un po’ mi fa star dentro una bubble

Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, halo

Sai che li evito i posti in cui ci sono già stato

tu mi ci riporti quindi bella, ciao, bye, halo

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

Ciao ciao, bye bye, halo

Toc, toc, toc

Aspetto una risposta chiuso fuori dalla porta

è da una vita che ti busso ah, ah, ah

A furia di metterci una pietra sopra

mi son fatto la villa di lusso ah, ah, ah

Ancora non dimentico, soffoco l’amore

quando muore lo rivendico

Ye, sarà che sono perfido, guarda in faccia la realtà

non vedi? Sono identico!

Ye, lei mi ama perché sono il boss, eh

O perché nella figa c’ha un POS, eh

Strisciano la carta, mi succhiano il conto in banca

stanno in fila manco fossero alle Poste, eh

Occhi come come spilli, dandomi di fumo sto in chill

Di stile ne ho a milli

se balli con quel culo tiro schiaffi come Willie

Lei un po’ mi ama un po’ mi fa star dentro una bubble

Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, halo

Sai che li evito i posti in cui ci sono già stato

Ma tu mi ci riporti quindi bella, ciao, bye, halo

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

We eh, we-eh

ih oooh oh

ih oooh ohCiao ciao, bye bye, halo

E tu, hai già ascoltato “Bubble” di Takagi & Ketra? Scrivi un commento!