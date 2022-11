Venerdì 25 Novembre 2022 è stato rilasciato “Quelli come noi”, la nuova hit di Tananai.

Il brano è stato inserito all’interno dell’album “Rave, Eclissi” pubblicato anch’esso in questa giornata e di fatto ne è l’apripista promozionale.

“Quelli come noi” è la traccia numero 2 dell’album che complessivamente conta 15 canzoni. L’opera musicale si pone come una raccolta di tutti i successi del cantante milanese ma anche molti brani inediti. In esso dunque potremmo riascoltare tutti i singoli pubblicati da Tananai nell’ultimo anno, prima e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022: non solo dunque il brano “Sesso Occasionale” con il quale ha partecipato alla manifestazione canora, ma anche “Esagerata” singolo presentato all’edizione Sanremo Giovani 2021.

Tananai ha parlato del suo album con la naturalezza che lo contraddistingue:

“Rave, Eclissi è il sunto delle due anime che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso di inserire nelle canzoni. C’è la parte più cazzona, leggera, quella che forse nell’ultimo anno ha permesso alla maggior parte di voi di conoscermi: il Rave. Ma dopo la festa c’è sempre il down, l’Eclissi, il mio lato più introspettivo. L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita.”

“Quelli come noi”, così come l’intero album, è prodotto e distribuito dall’etichetta musicale Capitol Records / Universal Music Italy ed è da oggi disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Il testo del brano è stato scritto in collaborazione con Davide Petrella e Davide Simonetta.

Il significato di “Quelli come noi” di Tananai

“Quelli come noi” rappresenta appieno lo stato di insicurezza non solo dell’artista ma di un’intera generazione. È una manifestazione di tutti gli stati d’animo che un giovane può avere all’interno della società, spesso messo davanti a scelte difficili e invaso da dubbi ed incertezze.

Il testo infatti parla di tutti coloro che non hanno ancora intrapreso una strada ben delineata e vivono con l’indecisione di voler essere qualcuno che ancora non sono. Un vero e proprio vortice di emozioni stringe Tananai: in queste parole tanti giovani potranno immedesimarsi, alla ricerca costante di libertà ma anche solitudine per esprimere le proprie emozioni ed esperienze.

“Quelli come noi” è una sintesi perfetta della nostra società, incastrata tra materialismo e spiritualità.

Come da tradizione, lo stile di Tananai è confermato in questa hit con un sound subito accattivante e correlato da un messaggio molto importante.

Il testo di “Quelli come noi” di Tananai

Sarebbe un sogno vivere in campagna

Con la mia tipa oppure con mia mamma

Con i diamanti in mezzo ai denti

Un jet privato come i presidenti

Non pensi

ordino un’altra cena

Dormi da me stasera, scema

Lo sai che mi piace fantasticare

Non penso affatto quello che ti ho detto

Forse ero un po’ storto

Forse ero solo un po’ fuori di me

E ti chiedo scusa ma non chiedo scusa

Ti vedo confusa

Ma io sono più confuso di te

Siamo due scostumati noi a volerci bene

Non riusciamo a smettere

E un’altra notte finirà

Che ci vogliamo diversi e poi restiamo gli stessi

E poi lo sai che non piango per te

Stammi lontana, lontano da me

Tanto lo sai che stare con te

È fare l’amore in un vicolo

Quelli come noi

Lo sai già come finiscono

Quelli come noi

Dai la colpa all’astrologia

Ma è un pretesto

Io ti ho capita, vuoi che vada via

Ok, tra un po’ esco

Ti chiedo scusa ma non chiedo scusa

In fondo scusa è un suono che non ho sentito da te

Non mi credevi che fossi felice, non mi si addice

Ma io ero più felice di te

Siamo due scostumati noi a volerci bene

Non riusciamo a smettere

E un’altra notte finirà

Che ci vogliamo diversi e poi restiamo gli stessi

E poi lo sai che non piango per te

Stammi lontana, lontano da me

Tanto lo sai che stare con te

È fare l’amore in un vicolo

Quelli come noi

Lo sai già come finiscono

Quelli come noi

Non penso affatto quello che ti ho detto

Forse ero un po’ storto

Forse ero solo un po’ fuori di me

Ti chiedo scusa ma non chiedo scusa

Ti vedo confusa

Ma io sono più confuso di te

Siamo due scostumati noi a volerci bene

Non riusciamo a smettere

E un’altra notte finirà

Che ci vogliamo diversi e poi restiamo gli stessi

E poi lo sai che non piango per te

Stammi lontana, lontano da me

Tanto lo sai che stare con te

È fare l’amore in un vicolo

Quelli come noi

Lo sai già come finiscono

