Alberto Cotta Ramusino, da tutti noi conosciuto semplicemente come Tananai, è un giovane cantautore di Milano classe 1995. Si è fatto conoscere soprattutto negli ultimi anni dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 dove è arrivato ultimo con il brano Sesso Occasionale.

Nonostante l’ultimo posto è diventato un volto noto e lui stesso ha ammesso di non aver affrontato seriamente l’avventura della kermesse canora. Così ha deciso di impegnarsi, di mettere a studiare e ci ha fatto finalmente conoscere il vero Tananai regalandoci brividi ed emozioni quest’anno sul palco dell’Ariston con la canzone Tango ed un quinto posto al Festival di Sanremo 2023 che, per i più, era immeritato in quanto meritava se non la vittoria, almeno il podio. Di recente ha partecipato al concerto del 1 maggio a Roma ed ora è pronto per girare l’Italia con il suo tour. Ma adesso, come è giusto che sia, si prepara per l’estate. Lo scorso anno è stato protagonista insieme a Fedez e Mara Sattei con la canzone La Dolce Vita ed ora è pronto per replicare il successo con un duetto che ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone. Per il momento sono solo rumors, ma provengono da Davide Maggio e si sa che quando lui annuncia qualcosa poi è perché diventa realtà. Queste le sue parole:

Tananai sul palco dell’Ariston

“Pronto all’ennesima hit Marracash che ha deciso di scendere in campo nell’arena estiva formando una coppia inedita. Il vincitore della targa Tenco 2022 canterà insieme a Tananai. Il giovane interprete ritorna dopo un Sanremo di successo con l’auspicio, chissà, di ripetere il boom della scorsa estate quando ha vinto la sfida dei tormentoni estivi con La Dolce Vita. Insieme a Tananai c’erano Mara Sattei e Fedez”.

Al momento sono solo rumors che, se tutto andrà per il meglio, saranno confermati a breve con il brano di Tananai e Marracash che dovrebbe uscire già nelle prossime settimane e che sarà pronto a conquistare l’estate, ma soprattutto a battersi con la diretta concorrenza perché, ovviamente, ci saranno altri brani come quello di Fedez che non sarà da meno e pare ci regalerà un tormentone estivo in compagnia di Annalisa e degli Articolo 31. Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa ci riserverà questa estate dal punto di vista musicale.

E tu sei un fan di Tananai? Cosa ne pensi di questo nuovo tormentone in arrivo con Marracash? Ti aspettiamo nei commenti!