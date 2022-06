Tancredi è un cantante di Milano di vent’anni, diventato un nome sempre più famoso nel mondo della musica italiana dopo essere entrato nella famosa scuola di Amici 20, arrivando alle fasi finali. All’attivo ha diversi singoli tra cui Alba e Bella, ma anche Las Vegas che ha dominato le classifiche delle radio per molto tempo. Donatella Rettore, invece, è una cantante di Castelfranco Veneto classe 1955 voce di brani di successo come Splendido Splendente, Kobra, Lamette, Amore Stella, Di notte specialmente, Stringimi più forte e This Time per citarne alcuni.

Due nomi completamente opposti della musica italiana sia per il genere che trattano, ma anche perché uno è l’idolo delle nuove generazioni, mentre l’altra lo è delle generazioni meno giovani. Eppure i due si sono avvicinati ed hanno deciso di collaborare diventando, così, una coppia artistica inedita e mettendo a confronto due generazioni con sound differenti. Da oggi, venerdì 10 giugno, infatti, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il loro nuovo singolo dal titolo Faccio da me. Con questo brano, prodotto da Luca Chiaravalli e Giordano Colombo, Tancredi e Donatella Rettore promettono che faranno ballare gli italiani durante l’estate.

I cantanti Donatella Rettore e Tancredi

Il significato di Faccio da me

Faccio da me, il nuovo singolo di Tancredi e Donatella Rettore, vuole essere un inno all’emancipazione ed alla libertà di vivere la propria sessualità come meglio si crede senza tabù e limiti, senza malizia dove il vero protagonista è solo il divertimento. I due, infatti, cantano “Facciamo pace, spegni la luce e sottovoce ti dico che se anche stavolta vuoi far la fotta per questa notte faccio da me”.

E tu sei un fan di Tancredi o di Donatella Rettore? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Ama? Ti aspettiamo nei commenti!