E’ il vero successo di Amici 20, il brano più ascoltato e ballato, e che sta spopolando anche su Tik Tok, si tratta di Las Vegas del cantante Tancredi arrivato alla ribalta grazie all’ultima edizione del programma Amici di Maria De Filippi. Talent che sforna ormai sempre più artisti amati dal pubblico, e vede quest’anno tra i preferiti Tancredi e Sangiovanni, entrambi giovanissimi e pieni di speranze per il futuro.

Tancredi ha soli 19 anni, è di Milano e proprio con Las Vegas, inedito presentato durante il programma della De Filippi, ha iniziato a scalare le vette del successo. Con il suo primo album di inediti, IRIDE, uscito il 14 maggio, la notorietà è cresciuta a dismisura anche tra le persone che non hanno seguito Amici, ma che sono rimasti colpiti dai brani dal ritmo e dai testi.

Ma andiamo a vedere più nel dettaglio qual è il significato del testo di Las Vegas, una canzone che coniuga musica e parole in modo accattivante e di successo.

Il significato del testo di Las Vegas di Tancredi

Il senso del testo scritto da Tancredi è quello di un tira e molla, molto leggero e scherzoso, tra un lui e una lei. Non mancano paradossi e uno spirito scherzoso e scanzonato che porta i due a confrontarsi con la semplicità e la povertà di mezzi, ma con la nobiltà di portamento e dell’anima.

In Las Vegas non va certo ricercato un significato alto; così come suggerisce il ritmo leggero e ballabile del brano, anche il testo è scherzoso, e spinge sull’immagine tipica che tutti noi abbiamo della città americana di Las Vegas dove si possono fare soldi facili e ci si può sposare in 5 minuti.

Una canzone molto ben riuscita, che sicuramente continueremo a sentire dappertutto per i prossimi mesi.

E tu cosa ne pensi di Las Vegas di Tancredi? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi qui sotto il testo della canzone.

Il testo di Las Vegas di Tancredi

Mi dispiace che mi hai preso per la tua metà

Non ti ho dimostrato amore ma è cosi che va

Ti portavo fuori a cena nei più loschi bar

Ma eravamo chic

Come due clochard.

Ti ho preso dei fiori morti come sempre

Lo so bene che ti piacciono

Ma mi dici cosa c’è

Dai non piangere mentre tutti ci guardano.

Lo sai che ti amo davvero

Sono quaggiù

Ma no non fare così ti prego

Scendi che ho due biglietti in mano.

Vieni andiamo a la la la la la

Andiamo a Las Vegas

Negli hotel a 5 star

Senza money ma

Magari beviamo un po’ e ci sposiamo anche per sbaglio

Chissà se a Las Vegas

Poi ci prendono per due star

Senza money magari li facciamo là

E ci compriamo un Caravaggio.

Io sono ancora quello che fuma e non parla

Tu sei rimasta un’altra volta fuori casa

Ti ho raccolto dalla strada una collana

Spero che ti piaccia veramente.

Non capisco se vuoi stare insieme

Se vuoi farmi male o farmi bene

Vieni con me una di queste sere.

Lo sai che ti amo davvero

Sono quaggiù

non fare così ti prego

Scendi che ho due biglietti in mano.

Vieni andiamo a la la la la la

Andiamo a Las Vegas

Negli hotel a 5 star

Senza money ma

Magari beviamo un po’ e ci sposiamo anche per sbaglio

Chissà se a Las Vegas

Poi ci prendono per due star

Senza money magari li facciamo là

E ci compriamo un Caravaggio.

Prendi le fiches

Vai pure all in

Dai sposami sulla roulette

Prendi le fiches

vai pure all in

Dai sposami